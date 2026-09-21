La publicación del calendario de Fórmula 1 para 2027 ha suscitado numerosos debates en los últimos días. Si bien la organización de diez carreras sprint, incluida una con motivo del Gran Premio de Mónaco, llamó la atención en un primer momento, ha sido sobre todo el calendario del mes de junio el que ha estado en el centro de los debates.

La próxima temporada no habrá Gran Premio de Fórmula 1 durante las 24 Horas de Le Mans. La clásica carrera de La Sarthe figura en la "lista de deseos" de muchos pilotos, y muchos de ellos han manifestado recientemente su deseo de participar en ella al menos una vez a lo largo de su carrera. Por lo tanto, esta oportunidad podría presentarse antes de lo previsto para algunos de ellos.

Max Verstappen y Fernando Alonso encabezaban, en particular, la lista. El neerlandés ha multiplicado sus participaciones en carreras de resistencia en los últimos meses, sobre todo en las 24 Horas de Nürburgring, mientras que el español también ha declarado que quiere volver a vivir la experiencia tras sus dos victorias en 2018 y 2019.

Pero ha surgido otro candidato: Lando Norris. El actual campeón del mundo de F1, que también ha declarado su deseo de participar en la famosa carrera, se ha puesto recientemente al volante del nuevo Hypercar de McLaren. El equipo debutará en la categoría reina del Campeonato del Mundo de Resistencia en 2027, y Norris había sido llamado para probar el MCL-HY, sobre todo con fines de desarrollo.

Pero esta aparición, como era de esperar, ha avivado los rumores. En una entrevista concedida al Telegraph, Lando Norris se refirió así a una posible participación en las 24 Horas de Le Mans de 2027.

Me gustaría sentirme preparado. No quiero limitarme a subirme al coche y tener la sensación de estar desperdiciando una oportunidad.

Lando Norris en el Hypercar MCL-HY de McLaren. Foto de: McLaren

Aunque sigue deseando participar en la prueba, el británico se muestra, sin embargo, muy pragmático respecto a su participación, que considera, por el momento , "poco probable". En concreto, considera que no está lo suficientemente preparado para una carrera de este tipo, ya que su última participación en una prueba de resistencia se remonta a 2018, cuando disputó las 24 Horas de Daytona junto a Fernando Alonso y Phil Hanson en la categoría LMP2.

"No descarto esa posibilidad", declaró Norris sobre su participación en las 24 Horas de Le Mans de 2027. "Pero ni siquiera lo he hablado todavía c Zak [Brown, director ejecutivo de McLaren Racing]. Así que, bueno, no sé cuándo se podría anunciar. Es poco probable, simplemente porque ahora mismo no estoy preparado. Pero tengo muchas ganas de hacerlo en algún momento".

"Es lo mismo cuando alcanzas un cierto nivel en la F1. Quieres ser capaz de anticiparte a absolutamente todo, sean cuales sean las condiciones: lluvia, seco, neumáticos intermedios, alta carga aerodinámica, baja carga aerodinámica... Queremos adquirir todo el vocabulario necesario para pilotar este coche".

"Me gustaría sentirme preparado. No quiero limitarme a subirme al coche y tener la sensación de estar desperdiciando una oportunidad. Me gustaría hacerlo solo cuando sepa que tengo lo que hace falta para ganar".

La F1 seguirá siendo la prioridad

Lando Norris también se refirió a la competitividad de McLaren en la Fórmula 1 como otro factor que podría influir en su decisión. La categoría reina sigue siendo, lógicamente, su prioridad y, si la escudería de Woking consigue mantener su dinámica actual, podría volver a luchar por el título el año que viene, lo que animaría al británico a centrar sus esfuerzos en el campeonato en 2027.

Pero en caso contrario, podría abrirse una puerta: "Si no estoy luchando por un campeonato, entonces, por supuesto, seré más propenso a dedicar algo de tiempo a otras cosas en lugar de luchar por un título..."