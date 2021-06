Norris: no puedo conducir el McLaren 2021 como quisiera

Ante las dificultades que Daniel Ricciardo ha encontrado para adaptarse al McLaren MCL35M, el director del equipo, Andreas Seidl, admitió durante el fin de semana del GP de Mónaco que para poder llevar este coche a buen puerto se necesita un tipo de manejo especial.

Ricciardo ha tenido una dificultad obvia para conseguirlo ya que no ha tenido las actuaciones esperadas en las primeras carreras de 2021, pero su compañero Norris parece no ha tenido esas complicaciones con dos podios en el año.

Sin embargo, a pesar de subir al podio en Imola y Mónaco, el piloto británico afirma que le ha costado sacar el máximo partido del actual McLaren, y que no es capaz de empujarlo como podía hacerlo en coches anteriores.

"Este año el coche es diferente, y hay diferentes cosas en el coche que tienes que conducir de una manera diferente", explicó antes del GP de Bakú.

“Ahora todavía estoy aprendiendo mucho con cada carrera que hacemos sobre el coche. Diría que Mónaco ha sido mi mejor clasificación, pero he cometido errores en clasificaciones y carreras anteriores por no conocer el coche lo suficiente".

"Todavía estoy aprendiendo muchas cosas y, especialmente sucedió en Bahréin. Y por ejemplo en las primeras carreras de la temporada estaba sobre exigiendo la conducción a comparación del coche del año pasado y tuve que adaptarme mucho al coche de este año”.

"Así que definitivamente hay muchas diferencias y no ha sido fácil pasar del año pasado, de los dos últimos años, a este año".

Norris dijo que la preferencia por la puesta a punto del coche que aprendió en las categorías inferiores no funciona con el actual McLaren, por lo que todavía está encontrando como sentirse a gusto con él.

"No puedo conducirlo de la misma manera y luego ser un mejor piloto", dijo. "He tenido que adaptarme a muchas cosas diferentes y todavía no puedo conducirlo necesariamente de la manera que quiero, ni tomar como referencia cómo conduje en la Fórmula 3 y la Fórmula 4 y cosas por el estilo”.

"No puedo conducir de la manera que quiero. Así que, en parte, tienes que adaptarte, y cada coche en la F1 es diferente y tienes que acostumbrarte a él".

Ricciardo sufrió un fin de semana difícil en el GP de Mónaco y desde entonces ha pasado tiempo en el simulador de McLaren para intentar progresar y sentirse más cómodo.

“Pase durante la semana pasada un par de días productivos en el simulador, y en realidad lo que buscaba era dar un paso atrás para entender lo que está pasado, para saber cómo funciona el coche y qué tipo de cosas hay que hacer para que el coche funcione bien”, dijo el australiano.

"No quiero decir que haya empezado de cero, porque definitivamente he aprendido un poco en las primeras carreras, pero he tenido la mente más abierta con mi enfoque. Probamos diferentes cosas e incluso cosas que no se sienten correctas. Las hemos probado para tratar de entender por qué no funciona”.

"Así que probamos mucho. Ahora algunas cosas me parecen más claras, y creo que fue realmente productivo hacerlo. Ahora estoy deseando ponerlo en práctica”.