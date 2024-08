Norris: "No he rendido al nivel de un campeón del mundo" en 2024

Lando Norris ha reconocido que "no ha rendido al nivel de un campeón del mundo" en lo que va de temporada 2024 de Fórmula 1.

La actual campaña ha sido una de grandes avances para McLaren. Continuó su trayectoria ascendente que comenzó el año pasado con su último gran paquete de mejoras en mayo, que le permitió empezar a poner a Max Verstappen y Red Bull bajo una seria presión con su rápido coche 2024.

Norris consiguió su primera victoria en un gran premio en Miami, y su compañero de equipo, Oscar Piastri, también se anotó un triunfo en Hungría, con McLaren superando al resto de la parrilla desde entonces.

Pero, mientras Red Bull se tambaleaba, otras oportunidades para Norris y McLaren de sacar provecho de los problemas del equipo campeón se fueron al traste.

En España, Norris salió desde la pole, pero un arranque mediocre permitió a Verstappen ponerse por delante, mientras que en Spa, Norris se equivocó en la salida al irse largo en La Source, viendo cómo se esfumaba otra oportunidad de victoria.

En su característico estilo autocrítico, Norris dijo que los comentarios que recibió de los aficionados y los medios de comunicación por algunos de sus errores estaban en gran parte justificadas, y admitió que no había rendido al nivel constante necesario para luchar con Verstappen por el campeonato del mundo.

"Después de la primera mitad de la temporada, no he rendido al nivel de un campeón del mundo, así de simple", dijo Norris antes del Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana en Zandvoort.

"En algunos momentos he rendido y lo he hecho en muchas carreras, pero también ha habido pequeñas cosas que me han fallado en el camino, y esas son cosas que no me puedo permitir".

"Pero lo sé. He demostrado en el pasado y en las últimas carreras que no estoy contento cuando no estoy al nivel que necesito. Eso es porque soy un apasionado y quiero ganar".

Lando Norris, McLaren MCL38, se queda con una rueda en la grava en la salida Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Trabajamos duro para salir y hacerlo lo mejor posible y no cometer errores e intentar ganar y cuando no lo hacemos, como atleta, no vamos a estar contentos. No vamos a estar satisfechos con nuestro trabajo".

"Por eso no he estado contento con ciertas partes de la temporada y por lo que estoy trabajando muy duro para intentar mejorar".

Tras su error en la curva 1 de Spa, justo antes de las vacaciones de verano, Norris admitió que necesitaba un "reset" para eliminar sus errores "estúpidos".

Cuando se le preguntó por las conclusiones que ha sacado de ese periodo de reflexión, respondió: "En realidad, sigo igual. Sólo cosas que he recordado y de las que he aprendido, pero estoy luchando por un campeonato, así que no voy a estar contento si no estoy rindiendo al nivel que necesito para batir a Max, a Red Bull y a los otros pilotos a los que tengo que batir".

"Estoy muy contento con cómo ha ido la temporada, pero he cometido demasiados errores, he regalado demasiados puntos, que no es (lo que necesito) si quiero luchar por el campeonato contra un piloto como Max. Así que hay muchas cosas que he analizado y en las que tengo que trabajar".

"No hay una sola cosa que tenga que cambiar, pero sinceramente en la salida y en la primera vuelta es donde se me han ido la mayoría de las oportunidades. A partir de la primera vuelta, en general, las carreras han sido muy fuertes y el ritmo de carrera ha sido bueno".

Esas oportunidades perdidas hacen que Norris se dirija a la recta final de la temporada 78 puntos por detrás de Verstappen, que ha sido más consistente a la hora de conseguir resultados con un Red Bull que ya no siempre ha sido el coche más rápido.

Pero, aunque Norris admitió que luchar contra el neerlandés en la clasificación de pilotos sería una posibilidad remota, se mostró mucho más optimista sobre la posibilidad de que McLaren supere la diferencia de 42 puntos con Red Bull y consiga el primer título de constructores del equipo desde 1998.

"Para el equipo, por supuesto (el título está al alcance), eso es mucho más obvio", dijo.

"Como piloto, por supuesto, todavía está al alcance, pero son muchos puntos y es contra Max. Quiero ser optimista y decir que todavía hay posibilidades".

"Sé que es mucho y que va a ser un reto muy difícil pero, con cómo estamos rindiendo y con cómo sé que puedo rendir cuando las cosas encajan, todavía quiero creer que es posible".