Norris y como su nuevo contrato con McLaren le cambió la vida

Lando Norris debutó con McLaren en la Fórmula 1 en 2019 y ha afianzado su posición en el corazón del futuro del equipo gracias a su impresionante rendimiento las últimas cuatro temporadas.

McLaren le ofreció a principios de este año un contrato a largo plazo que finaliza en 2025, algo que se entiende como un acto de fe del equipo en su piloto.

Norris siente que ese contrato a largo plazo le quita "toda la presión" al asegurarle no tener que "estar pensando en el futuro" y también le hace "mirar hacia adelante" en relación a las mejoras de la fábrica de Woking.

"No es como que las cosas no estuvieran bien ahora" comentó Norris en una entrevista con Motorsport.com antes del parón veraniego, "pero el nuevo túnel de viento y otros proyectos que tenemos en el equipo que es están plasmando y que, ojalá, nos den un mejor rendimiento en 2024 y 2025 me hace mirar hacia ese momento.

"No es que directamente hará que ganaremos, pero quiero convencerme de que seguro que nos va a ayudar a movernos en esa dirección".

"Hay cosas muy buenas que estamos haciendo como equipo que veo que hacemos mejor a veces que los mejores equipos. Es simplemente que a veces no tienes el coche que lo pueda demostra". .

"Estoy contento. También siento que he tomado una buena decisión quedándome aquí a largo plazo. Lo estoy disfrutando y eso para mí es lo más importante".

"Cada año, estoy emocionado de ver lo que nos trae el futuro porque me hace ser cada vez más optimista de donde podemos terminar en unos años".

Norris tuvo una actitud abierta acerca de su lucha por la salud mental en sus primeros momentos en la Fórmula 1 y sus dudas acerca de sus habilidades y su sitio en la parrilla.

Pero al continuar con sus éxitos en la pista, ha ganado interés en ciertas actividades fuera de los circuitos como la creación de su marca de juegos y ropa, Quadrant.

Norris comentó que ese sentimiento de estar "un poco más establecido en la Fórmula 1, supone una gran diferencia" para tener un mejor equilibrio entre su vida personal y su vida profesional lo que le hace "estar más contento en la pista, pero también fuera de ella con mi vida personal".

Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ahora me siento más cómodo" admitió, "siento como que estoy rindiendo muy bien, estoy haciendo lo que debo hacer. Estoy más cómodo en la pista.

"Pero también estoy pudiendo vivir una buena vida y puedo relajarme cuando estoy fuera de la Fórmula 1, y no estar sólo pensando 'qué tengo que hacer la próxima vez, porque he hecho una mierda de trabajo' o lo que sea, que es un poco lo que hacía unos años atrás.

"Sólo piensas '¿por qué lo he hecho mal aquí? por qué no soy suficientemente bueno en ese puesto?' y pensar constantemente en eso. No ves que puedas relajarte.

"Mientras que ahora veo que tengo la F1, estoy haciendo todo lo que puedo, eficientemente, para hacer el mejor trabajo posible pero a la vez, puedo tener una vida fuera de mi trabajo".