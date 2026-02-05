Lando Norris, sobre los nuevos F1 de 2026: "Sin duda se siente más como un F2"

Lando Norris ha comparado la nueva generación de coches de Fórmula 1 con los de F2 tras el test de pretemporada en Barcelona.

Norris tuvo su primer contacto con su nuevo McLaren MCL40 en el shakedown que se llevó a cabo a puertas cerradas en el trazado catalán la semana pasada, y todavía no ha sacado conclusiones definitivas al respecto.

"Sin duda se siente más como un auto de F2 en algunos aspectos por la forma en que tenés que manejarlo", consideró el vigente campeón del mundo de F1 y subcampeón de F2 en 2018. "No sé si me gusta o no por el momento.

"Creo que ya entendimos bastantes cosas en Barcelona sobre cómo había que manejar el coche, pero en Barcelona estás hablando de curvas de cuarta marcha, de tercera, bastante abiertas, bastante anchas. Cuando llegás a un circuito urbano o a pistas con baches, pistas más lentas, creo que esa es una pregunta que todavía tenemos que responder, y Bahréin responderá algunas de esas preguntas".

Lando Norris, McLaren MCL40 Photo by: McLaren

Los coches actuales de F1 son muy diferentes a sus predecesores, con chasis más pequeños y livianos que incorporan aerodinámica activa. Al mismo tiempo, casi la mitad de la potencia del motor proviene de energía eléctrica, con incrementos de potencia que se utilizarán tanto para adelantar como para defenderse.

Los motores de F2 también son turboalimentados, pero no son eléctricos de ninguna manera, por lo que presumiblemente los pilotos están percibiendo cierta similitud a nivel de chasis, ya que Norris no es el primero en mencionarlo.

Si los F1 de 2026 serían similares a los F2 fue un tema de debate en el Gran Premio de Las Vegas del año pasado, cuando algunos pilotos comenzaron a dar detalles de sus sesiones en el simulador. El piloto de reserva de Aston Martin, Jak Crawford, lo calificó como "bastante similar de manejar a un auto de F2", lo que fue trasladado a Isack Hadjar, quien lo describió como "más cercano a un F2 en términos de rendimiento".

Así, en un abrir y cerrar de ojos, el debate pasó del comportamiento al rendimiento, y la FIA empezó a minimizar lo que cada vez más consideraba preocupaciones perjudiciales.

"Creo que los comentarios sobre un ritmo de Fórmula 2 están muy fuera de lugar", dijo el director de monoplazas de la federación, Nikolas Tombazis. "Estamos hablando de tiempos de vuelta, en general, que están en el orden de uno o dos segundos por detrás de donde estamos ahora, dependiendo del circuito, dependiendo de las condiciones.

"Y, obviamente, al inicio de un ciclo, sería una tontería ser más rápido que el ciclo anterior. No nos costaría nada desde el punto de vista reglamentario, sería muy fácil hacer que los autos vayan más rápido. Pero hay que ir recuperando gradualmente lo que se gana con el desarrollo natural. Así que no se puede empezar el ciclo siendo más rápido que el anterior.

"Después, ya sabés, dentro de 20 años, te podés imaginar qué pasaría. Así que creo que es natural que los autos sean un poco más lentos, pero no creo que estemos ni cerca del debate de 'esto no es un Fórmula 1' de ninguna manera".

En lo que respecta a los tiempos por vuelta, el shakedown de Barcelona dejó una referencia no oficial de 1m16.348s marcado por Lewis Hamilton, de Ferrari, el viernes. Eso es unos cinco segundos más lento que la pole position del año pasado, pero teniendo en cuenta lo empinada que es la curva de aprendizaje a la que todos se enfrentan, y lo mucho mejores que serán las condiciones de la pista en junio, la diferencia debería ser mucho menos significativa para el Gran Premio de España.

Y, para que conste, el tiempo de la pole de F2 del año pasado fue el 1m25.180s de Arvid Lindblad. No es del todo comparable.

Pero, una vez más, el debate se desvió de los comentarios iniciales —y más recientes— sobre el comportamiento de los nuevos autos de F1 y el estilo de conducción requerido, aunque Esteban Ocon, Oliver Bearman y Oscar Piastri describieron recientemente a la nueva maquinaria como "más ágil".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Photo by: Audi

Gabriel Bortoleto sí abordó el tema en el primer día del test de Barcelona, cuando se le pidió que comparara la nueva maquinaria con los F1 de 2025. Él también lo comparó con la F2, sin entrar en demasiados detalles.

"Son muy diferentes", dijo. "Se sienten un poco distintos. No sé cómo expresarlo porque no manejé realmente ningún auto similar en el pasado. Diría que el auto de Fórmula 2 es mucho más lento que el de las viejas regulaciones de Fórmula 1. Y siento que estos también van a ser más lentos.

"Pero es muy bueno, ¿sabés?, tener ahora el motor con un 50% eléctrico: salís de la curva y tenés muchísima velocidad desplegándose, y entonces podés ver lo fuerte que es. Y estas cosas son diferentes y tenés que acostumbrarte y adaptar también tu manera de manejar el auto.

"Pero como siempre digo, sigue siendo un auto de carreras y no es otro mundo. Es simplemente un cambio de reglamento nuevo que es muy diferente".

Los test de Bahréin que arrancarán la próxima semana darán más indicios sobre cuán diferente es.