¿Tiene Norris alguna posibilidad de ganar el título de F1 en 2024?

El margen final de Lando Norris sobre Max Verstappen era de 22,896 segundos cuando ondeó la bandera a cuadros al final del Gran Premio de Holanda.

Hasta ahora, esta ha sido la mayor diferencia de la temporada, casi medio segundo más que la que Verstappen consiguió sobre Sergio Pérez en el primer Gran Premio de Bahréin. También es la victoria más dominante desde el triunfo de Verstappen en Hungría 2023, un abismo de 33 segundos que le separó de Norris hace más de un año.

Además, Norris logró la vuelta más rápida de la carrera para recortar ocho puntos a Verstappen en el campeonato. Hay "solo" 70 puntos entre ellos, lo que supone entre un abismo y un cañón que superar en las últimas nueve carreras de la lucha por el título.

Nadie ha dado la vuelta a una diferencia tan grande en el campeonato en tan poco tiempo. No es que no se pueda hacer matemáticamente, por supuesto, pero sería una remontada muy improbable que podría proporcionar una sorpresa aún mayor que el anuncio del fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari.

Pero, ¿tiene Norris alguna esperanza de conseguir algo tan inverosímil? Pidiendo disculpas a Ian Betteridge y su ley de los titulares, la respuesta es "sí", aunque con un "pero".

El hombre de la pole, Lando Norris, del equipo McLaren F1, habla con Max Verstappen, de Red Bull Racing. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Las permutaciones son las siguientes: El ingeniero de Norris, Will Joseph, en sus súplicas a su piloto para que dejara pasar a Piastri en el Gran Premio de Hungría, afirmó que Norris "necesitaría al equipo" para ayudarle en sus planes para un título - que no podía esperar ganarlo solo. Y esa afirmación sería correcta; Norris, de hecho, necesita a Piastri para que le ayude con cualquier esperanza de ganar el título en 2024. McLaren necesita que Piastri empiece a actuar como un perturbador centrado en Verstappen en la mayoría de las próximas carreras, ya que su presencia entre los tres primeros es un requisito previo para que Norris recorte esa ventaja de 70 puntos.

Norris podría ganar las nueve carreras que quedan en el calendario y no tener suficiente en el banco si Verstappen termina segundo en todas ellas. Suponiendo que ninguno de los dos pilotos logre una vuelta rápida, Norris acabaría con 450 puntos como cómputo final, siete menos que Verstappen. Con ocho o nueve vueltas rápidas, Norris puede recortar distancias, pero esta suposición se asienta sobre un terreno inestable. ¿Parpadearía Red Bull si tuviera que encajonar a Pérez y sacrificar la posición en pista para arrebatarle el punto de la vuelta rápida? Por supuesto que no; Red Bull suele considerar que el segundo coche es prescindible en estos casos...

En ese caso, Piastri necesita sentarse entre Norris y Verstappen al menos tres veces para hacer valer la estrategia de "ganarlo todo". Y, si Norris tiene un fin de semana malo y "sólo" acaba segundo en una ocasión, Piastri debe 'intercalarse' al menos otras dos o tres veces para marcar la diferencia.

Aquí también está en manos de Norris. Si no gana otra carrera este año, y teóricamente termina segundo en todas las carreras de aquí a Abu Dhabi, Verstappen sólo puede terminar tan alto como quinto para asegurar que Norris se lleve el título. Aunque Red Bull haya perdido su ventaja, no ha retrocedido hasta el punto de que incluso los podios le sean esquivos.

Y, por supuesto, no se puede confiar en los demás equipos. Mercedes y Ferrari seguirán siendo competitivos, y probablemente tendrán eventos en los que estén más cerca de McLaren y Red Bull en comparación con otros. Tendrán sus propios periodos de solapamiento entre Norris y Verstappen, como ocurrió en la primera fase de la temporada, por lo que McLaren necesitaría mitigar su influencia en sus propios resultados.

Por supuesto, dejar que interfieran con Red Bull sería suficiente para los propósitos de McLaren, pero dejar las cosas al azar no puede garantizar a McLaren y Norris un título. Hasta cierto punto, la escudería de Woking tiene su suerte en el campeonato en sus propias manos: tiene un coche que puede legítimamente batir a Red Bull en ritmo, y los pilotos para hacerlo.

El hombre de la pole Lando Norris, McLaren F1 Team, celebra en Parc Ferme. Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Norris demostró en Zandvoort que no necesita la perfección para ganar carreras, ya que otro fallo en el embrague en la primera curva tuvo poca importancia. En su lugar, una laboriosa gestión al principio de la carrera y la previsión del ritmo relativo de Verstappen aseguraron que la oportunidad de adelantar pudiera ser fortuitamente programada mucho antes de la ronda de paradas en boxes. Aunque no acabó del todo con el malestar de Norris, al menos le quitó presión. Las salidas no parecen tan importantes si sabes que puedes hacer el trabajo más tarde.

Incluso si Norris es el parangón de la perfección y gana todas las carreras de aquí a Navidad, no puede ganar el título a menos que Verstappen y Red Bull sufran una serie de errores espectaculares que derritan la diferencia de puntos. McLaren debe asegurarse de que ambos pilotos alcanzan las cotas que permite su coche enormemente mejorado y no tener miedo de tomar decisiones difíciles si la situación lo requiere.

Como Joseph le dijo a Norris en Hungaroring, a cinco vueltas del final: "La forma de ganar un campeonato no es por ti mismo. Vas a necesitar a Oscar y vas a necesitar al equipo".

¿Podría ser ese el mantra que uniera a McLaren en su misión de conseguir un triunfo en el campeonato antes de lo esperado? Es ciertamente apropiado, y demuestra una paridad entre compañeros de equipo que Red Bull no puede esperar replicar. Y, a la hora de la verdad, esta podría ser la diferencia. Sí, con un pero: La participación de Piastri es la salvedad.