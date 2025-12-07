"Lo gané a mi manera": Norris, orgulloso de ganar el título sin ser agresivo

Lando Norris, flamante campeón de Fórmula 1, ganó el título "de la forma en que quería ganarlo", y sintió que la mayor satisfacción la había obtenido haciendo felices a sus más allegados.

En un tenso encuentro en Abu Dhabi, Norris completó su misión de terminar entre los tres primeros para asegurarse el título de 2025, superando a un resurgido Max Verstappen por dos puntos y a su compañero de equipo Oscar Piastri por 13.

A lo largo de su carrera, Norris ha recibido críticas por su falta de agresividad en la pista, especialmente en las batallas contra Verstappen, aunque ha refutado insistentemente la idea de que necesita ganar campeonatos perdiendo ese enfoque.

En su rueda de prensa en solitario, recién llegado de su vuelta de la victoria por el paddock, Norris admitió que hubo momentos en los que quizás podría haber seguido un enfoque más agresivo en el combate, pero no obstante se sintió satisfecho de haber sido fiel a sí mismo al ganar el campeonato de este año.

"Es una de las cosas que más me enorgullecen", empezó diciendo Norris. "Siento que he conseguido ganarlo de la forma que quería, que no era siendo alguien que no soy - como intentar ser tan agresivo como Max, o tan contundente como todos los campeones que han podido ser en el pasado, sea lo que sea.

"Estoy contento. Lo he ganado a mi manera. Estoy contento de haber podido salir y ser yo mismo y ganarlo 'a la manera de Lando', como me diría Andrea [Stella].

"Al principio, ¿podría haber salido y ser más esa persona que probablemente queréis que sea? A veces, podría haberlo hecho. Pero, en cierto modo, habría estado menos orgulloso de ello".

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images vía Getty Images

"Así que por eso estoy muy contento conmigo mismo en términos de que mantuve la calma. Mantuve la concentración en mí mismo y saqué el máximo provecho de cómo soy.

"Realmente espero que no cambie nada de lo que hago, mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas. Creo que he ganado el campeonato este año a mi manera siendo un piloto justo, intentando ser un piloto honesto".

Norris rindió homenaje a la inversión en él de McLaren, a la que se unió como piloto de desarrollo a principios de 2017, junto con sus padres.

Sugirió que "este no es mi campeonato del mundo, es el nuestro" y sintió que era una buena forma de devolver la fe y el esfuerzo invertidos por sus más allegados.

"Me siento orgulloso, pero no me siento orgulloso porque mañana me levante y diga 'he ganado a todo el mundo', y no estoy orgulloso porque pueda decir simplemente que soy campeón del mundo", afirmó.

"Estoy orgulloso porque siento que he hecho feliz a mucha gente. He hecho felices a mi ingeniero, Will [Joseph], y también a Jarv [Andrew Jarvis, ingeniero de rendimiento].

"Ellos no ven mucho a su familia. Me han visto crecer más que a sus propios hijos. Me siento mal por ello.

"Pero el hecho de que se hayan esforzado tanto para que yo pueda actuar y para ayudarnos a todos, me permite hacerles sentir que su tiempo ha merecido la pena. Eso es lo que me hace tan feliz".