Lando Norris tiene una penalización en la parrilla de salida para el GP de Bélgica

El fin de semana de competición aún no ha comenzado, pero Lando Norris ya sabe que vivirá una carrera difícil. El británico será penalizado en la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica, debido a un cambio fuera de reglamento de un elemento de su motor.

Más concretamente, se trata de que McLaren monte en el MCL40 del vigente campeón del mundo una cuarta unidad de potencia electrónica. Dado que se trata, para este elemento, de la primera superación de la cuota anual (que es de tres para el año), se impone automáticamente una penalización de 10 puestos de retroceso en la parrilla.

En detalle, la primera unidad de potencia electrónica para el inicio de temporada había sufrido un problema terminal ya en el GP de China, problema que además impidió a Norris tomar la salida de la carrera en Shanghai.

Posteriormente, la unidad montada para la carrera siguiente, en Japón, tuvo que ser retirada y sustituida por una tercera, con el fin de solucionar problemas encontrados en los entrenamientos libres. Este segundo elemento pudo ser reparado, pero finalmente sufrió un fallo definitivo durante la FP2 en Mónaco, dejándolo definitivamente inutilizable.

Ninguno de los McLaren puedo correr en China por una falla eléctrica en la unidad de potencia. Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

La tercera unidad - instalada durante el fin de semana de Suzuka - aún funciona pero, dado que Mercedes ha introducido desde entonces correcciones en materia de fiabilidad, McLaren debe pasar por una penalización para que Norris pueda beneficiarse de estas mejoras en Bélgica.

McLaren explicó haber tomado la decisión de proceder a este cambio, inevitable, en Spa, que es un circuito donde los adelantamientos son más sencillos de realizar que en los trazados siguientes del calendario, a saber, el Hungaroring (GP de Hungría) antes del parón y Zandvoort (GP de los Países Bajos) a la vuelta.

La escudería dirigida por Andrea Stella espera poder utilizar esta cuarta unidad de potencia electrónica durante el resto de la temporada, es decir - a día de hoy y sin tener en cuenta una evolución del calendario vinculada a la Guerra de Irán - 13 Grandes Premios, incluida Bélgica.

Si Norris tuviera que cambiar de nuevo esta pieza, sufriría en cambio una penalización de 5 puestos en la parrilla.