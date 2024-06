Norris persigue lo poco que le falta para vencer a Verstappen en la F1

Norris superó al líder del campeonato Verstappen para ganar la pole de Barcelona por apenas 0,020s, mostrando la apretada batalla en la que están McLaren y Red Bull actualmente.

Pero el piloto británico no disfrutó de su ventaja durante mucho tiempo, ya que fue incapaz de mantener a raya a Verstappen en la salida el domingo, y luego vio cómo George Russell, de Mercedes, adelantaba a ambos y se colocaba en cabeza en la curva 1.

Norris luchó para pasar a Russell y finalmente llegó segundo, con Verstappen ganando tras haber adelantado fácilmente al de Mercedes.

En su característico estilo autocrítico, Norris se castigó a sí mismo por no haber tenido una salida tan buena como Verstappen, sintiendo que ahí es donde perdió su oportunidad de conseguir la segunda victoria de su carrera tras la de este año en Miami.

Luego del análisis posterior a la carrera, Norris admitió que fue demasiado autocrítico, ya que Verstappen solo tuvo un lanzamiento ligeramente mejor, y el potente rebufo de Russell en la larga bajada hacia la curva 1 hubiera sido difícil de resistir de todos modos.

Pero es indicativo del uno por ciento final que Norris siente que él y McLaren necesitan encontrar para vencer al monstruo Verstappen-Red Bull, que ha estado logrando victorias incluso en circuitos que se esperaba que le sean más difíciles como Imola o Montreal.

Lando Norris, Equipo McLaren F1 Fotografía de: Andy Hone / Motorsport Images

Cuando se le preguntó de dónde procedía ese porcentaje final, respondió: "No creo que haya una respuesta fácil".

"Incluso mi salida no fue mala. En ese momento quizá fui un poco demasiado crítico al decir que tuve una mala salida, pero no fue así y George me habría pasado igualmente".

"Es sólo que en cada pequeña área, sólo necesitamos un poco más de preparación o un poco más de práctica los viernes o sábados y conseguir que estas cosas se claven".

"Podría haber intentado fácilmente ser un héroe y pasar por fuera de Max, y eso sólo habría provocado un accidente, y habría acabado sacando a George".

"Después de la curva 2, todo fue muy bien, incluso nuestra estrategia. Sé que recibimos muchas críticas sobre la estrategia, pero eso es de gente que no tiene ni idea de lo que está hablando".

"Así que estoy muy contento con probablemente el 99,5%. Sólo un par de metros fuera de la línea me costaron el fin de semana pasado".

Es sólo un ejemplo de cómo cada pequeño detalle tiene que ser correcto para desafiar a Red Bull, incluso si McLaren pareció tener el coche más rápido en España.

Pero Norris no cree que su MCL38 fuera mucho más rápido que el RB20 de Verstappen, sino que identifica sus neumáticos más frescos como la razón por la que recuperó su desventaja en el último stint.

"Incluso después de revisar el fin de semana pasado, no creo necesariamente que tuviéramos un coche mucho más rápido que el Red Bull", insistió.

"Parecía más rápido que Max debido a mis largos stints, teniendo un delta de neumáticos decente sobre él".

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15 luchan por el liderato. Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Puede que no parezca nada, pero cuatro vueltas de delta de neumáticos respecto a otro coche en Barcelona es bastante extremo en términos de diferencia de tiempo por vuelta".

Pero Norris dice que ha visto lo suficiente de cómo su coche se ha desarrollado en las últimas carreras, y se ha convertido más en un todoterreno después de marcar las debilidades en baja velocidad, para seguir desafiando a Verstappen y agregar más a su hasta ahora única victoria en Miami.

"Hay pequeñas cosas que tenía que arreglar y, como equipo, tenemos que hacer un trabajo un poco mejor", añadió.

"Pero muchas cosas estaban al nivel que necesitan estar para que podamos seguir adelante y ganar algunas carreras".

"Creo que es posible con el rendimiento del equipo y el mío en estos momentos".

"Pero nos enfrentamos a uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, a uno de los equipos con mejor rendimiento de la Fórmula 1, así que todo debe ejecutarse a la perfección y el fin de semana pasado no todo se ejecutó a la perfección".

"Esa única cosa que no fue, eso es lo que nos costó".