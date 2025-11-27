Lando Norris afirma que ahora ve a Max Verstappen y a Oscar Piastri como una "amenaza igual" después de ser descalificado del Gran Premio de Las Vegas, mientras que el australiano afirma que el resultado es un "balance negativo" a pesar de estar más cerca de la cima de la clasificación del campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1.

Norris y Piastri fueron descalificados del segundo y cuarto puesto en los resultados de Las Vegas debido al desgaste excesivo del patín, ya que ambos autos no superaron las inspecciones posteriores a la carrera.

Eso significó que Verstappen, quien ganó su segundo Gran Premio de Las Vegas, recortó 25 puntos a ambos pilotos en el campeonato rumbo al penúltimo fin de semana en Qatar, quedando a solo 24 puntos del líder Norris y a la par de Piastri.

Antes de la descalificación de Las Vegas, parecía que el primer título mundial de Norris estaba prácticamente asegurado, mientras que ahora los dos últimos fines de semana de carrera podrían convertirse en un tramo tenso para el piloto de 26 años.

Hablando antes del fin de semana en Doha, Norris no sintió que su situación hubiera cambiado mucho y sigue viendo tanto a Verstappen como a Piastri como una amenaza igual.

"Quiero decir, hemos tratado [a Verstappen] como una amenaza durante todo el año, incluso cuando estaba unos puntos más atrás", dijo Norris. "Sabemos de lo que es capaz, sabemos de lo que es capaz Red Bull, así que nada cambia ahora porque sigue siendo una amenaza y lo ha sido durante todo el año.

"Realmente trato de no tomarlo de manera diferente porque no tiene sentido: no hay nada que deba tratarse de otra forma. Sabemos que Red Bull ha sido rápido últimamente, así que esperamos que sean rápidos este fin de semana y esperamos que también sean buenos el próximo fin de semana."

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Kym Illman / Getty Images

Al preguntarle cuánta amenaza representa su compañero Piastri, respondió: "Ambos son lo mismo, creo que ambos son igual de buenos. Oscar es capaz de exactamente lo mismo que puede hacer Max.

"Ambos tienen pros y contras, uno estando en un equipo diferente y Oscar estando también en el equipo de los campeones. Pero cada piloto quiere luchar por lo suyo y demostrar que es el mejor, así que creo que ambos son competitivos, ambos son muy fuertes, ambos son pilotos increíbles y estoy emocionado por darles una buena lucha en la pista."

¿Le pedirán a Piastri que ayude a Norris? "La respuesta es no"

En el caso de Piastri, su descalificación hizo que perdiera 13 puntos adicionales frente a Verstappen, que ahora se ha igualado con él. Pero también le permitió mantenerse más cerca de Norris en la cima de la tabla, en lugar de perder seis puntos.

"En general, sigue siendo un balance negativo", dijo Piastri sobre las cuentas. "Al final, nunca es algo bueno tener el resultado que tuvimos. Sí, obviamente evita que pierda esos seis puntos con Lando, pero también acerca mucho más a Max a la lucha."

Piastri dijo que el equipo habló sobre si la situación del campeonato significa que ahora debería desempeñar un papel de apoyo para ayudar a Norris a ganar el título, pero como el australiano aún puede vencer a Verstappen por sus propios medios, eso no ocurrirá.

"Hemos tenido una conversación muy breve al respecto y la respuesta es no", explicó el australiano. "Sigo igualado en puntos con Max y tengo una buena posibilidad de ganarlo si las cosas salen a mi favor, así que así lo abordaremos. Todavía hay una posibilidad y ya ha sucedido un par de veces antes, así que sé que no es imposible.

"Obviamente, también sé que es una posibilidad un tanto lejana. Incluso si tengo dos fines de semana perfectos, no puedo depender solo de eso. Necesito que otras cosas salgan a mi favor y soy muy consciente de ello. Solo voy a intentar tener los mejores fines de semana posibles, como trato de hacer siempre, y ver qué les ocurre a los demás."