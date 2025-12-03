Norris y Piastri se juegan el título con una decoración especial en Abu Dhabi

¿Una última para la carretera? McLaren lucirá una decoración especial para el Gran Premio de Abu Dhabi. Queda por ver si el toque de color aplicado a los coches del líder del campeonato , Lando Norris, y de Oscar Piastri traerá suerte a alguno de ellos en su lucha por el título mundial contra Max Verstappen.

Antes de la última carrera de la temporada en Yas Marina, el equipo con sede en Woking presentó una decoración producida en colaboración con Velo, la marca de su principal patrocinador BAT. Esta iniciativa de colaboración también involucró a los fans del equipo británico, y se extenderá a los trajes de los pilotos y al equipamiento del paddock.

La decoración especial de McLaren para el GP de Abu Dhabi. Foto de: McLaren

A principios de año, McLaren invitó a una selección de aficionados al Centro Tecnológico de McLaren para que vieran entre bastidores el equipo, antes de adelantar cómo sería la librea en la que se inspiraron.

"Nuestros fans están en el corazón de todo lo que hacemos, y esta decoración especial es otra forma de mostrarles nuestro agradecimiento", explica Louise McEwen, Directora de Marketing de McLaren. "Gracias a la campaña 'Live Your Fandom' con Velo, hemos podido celebrar su pasión y creatividad de una forma que realmente une a la familia Papaya".

