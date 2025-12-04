Norris y Piastri revelan si habrá órdenes de equipo en Abu Dhabi
McLaren ha mantenido un enfoque "libres para correr" para los aspirantes al título de F1 Lando Norris y Oscar Piastri.
McLaren no ha discutido ninguna orden de equipo antes del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, y el actual líder del campeonato , Lando Norris, dice que no las pedirá para ayudar a su causa.
El campeonato está finamente equilibrado antes del cierre de la temporada 2025, con Norris 12 puntos por delante de Max Verstappen y 16 puntos por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri; por lo tanto, McLaren tiene la complicación añadida de gestionar a ambos pilotos a través de un enfrentamiento por el título.
Las figuras clave de la gestión de McLaren, Zak Brown y Andrea Stella, han mantenido que a ambos pilotos se les permitiría luchar por el título siempre y cuando permanezcan matemáticamente en liza. Sin embargo, entre las diversas permutaciones de la carrera de Abu Dabi, McLaren podría hacer una llamada si Verstappen lidera y Norris queda fuera de las posiciones de podio.
Sin embargo, ambos pilotos han revelado que una discusión sobre las órdenes de equipo no ha estado sobre la mesa - y Norris afirmó que la decisión recae en Piastri en caso de que surja tal situación.
"No, no se ha discutido. Y sinceramente, me encantaría. Pero no creo que lo pediría", declaró Norris.
"Depende de Oscar si lo permitiría. No creo que dependa necesariamente de mí.
"Es lo mismo en el caso contrario: ¿estaría dispuesto o no? Personalmente, creo que sí [aceptaría las órdenes de equipo], simplemente porque siento que siempre soy así y así es como soy. Pero en realidad no depende de mí y no voy a pedirlo.
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Clive Mason / Getty Images
"No quiero preguntar [por ello] porque no creo que sea necesariamente una pregunta justa. Al mismo tiempo, si es así como termina y Max gana, entonces, bueno, eso es todo - felicidades a él y espero con interés el próximo año.
"No cambia nada. No cambia mi vida. Así que se lo merecerá más que nosotros".
Piastri se mostró de acuerdo, y declaró que estaba esperando a que McLaren aclarara cualquier situación de órdenes de equipo antes de pensar en ese escenario.
Norris ganaría el título si termina en el podio, mientras que Piastri necesita ganar y que Norris termine por debajo del quinto puesto, o terminar segundo con Verstappen por debajo del tercero y Norris por debajo del noveno.
"No es algo que hayamos discutido", confirmó Piastri. "Hasta que no sepa lo que se espera de mí, realmente no tengo una respuesta hasta que sepa lo que se espera de mí".
Piastri añadió: "He estado en el lado opuesto de la batalla por el campeonato en las categorías junior y sé lo que se siente, y fue bastante duro. Para mí, llegar desde abajo y perder de los tres es muy diferente".
"Creo que después de Qatar tengo mucha confianza en que puedo hacerlo bien. Obviamente, necesito que ocurran algunas cosas este fin de semana para ser campeón, pero me aseguraré de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado y ver qué pasa".
Comparte o guarda esta historia
Jefe de Red Bull ve una ventaja mental en Verstappen sobre Norris y Piastri
Ecclestone ve a Verstappen como favorito al título de F1: 'Se mantiene firme'
La mentalidad que Lando Norris debe usar en la gran final en Abu Dhabi
Norris y Piastri se juegan el título con una decoración especial en Abu Dhabi
McLaren y Red Bull: dos filosofías comparadas, pero ¿cuál es la ganadora?
O'Ward reemplazará a Piastri en la FP1 en Abu Dhabi
Últimas noticias
El plan de Verstappen para el mundial: ¿Usará las tácticas de Hamilton de 2016?
F1 GP Abu Dhabi 2025: A qué hora y cómo ver las prácticas de O'Ward y Colapinto
Leclerc: Contento con mi rendimiento y con el equipo, pero nos faltó el coche
Hadjar y su ascenso a Red Bull: "El momento es perfecto"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados