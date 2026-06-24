Norris y su primer vistazo a su figura de cera mientras dona su traje de carrera

El vigente campeón de Formula 1 Lando Norris finalmente se ha encontrado cara a cara con su primera figura de cera de Madame Tussauds London.

La figura de cera se exhibirá en Londres antes de su carrera de casa, el Gran Premio de la Gran Bretaña.

El piloto de McLaren, que logró su primer título del campeonato de pilotos de F1 en el Abu Dhabi Grand Prix de 2025, pasó meses trabajando junto a artistas de la reconocida atracción de Baker Street.

El piloto de 26 años también donó un uniforme de carrera para la figura de cera, que se exhibirá junto a una réplica exacta del casco que llevó durante la temporada 2025.

"Ver la figura terminada y estar de pie junto a ella es bastante surrealista; realmente es como mirar otra versión de mí. Estoy acostumbrado a verme en fotos, vídeos o en un reflejo, pero este soy yo en 3D", dijo Norris después de ver la figura por primera vez.

"Los artistas realmente han clavado los detalles; es muy realista. También quería donar uno de mis monos de carrera para que los aficionados puedan ver de cerca algo que realmente llevo cuando estoy compitiendo y ayudar a que la figura se sienta lo más realista posible. Estoy deseando que todos vengan a verla a Londres este verano, y espero que todos se diviertan visitándola."

El gerente general de Madame Tussauds London, Steve Blackburn, añadió: "Es increíble poder finalmente presentar al público la figura de Lando Norris, y estamos seguros de que a los aficionados les va a encantar. Estamos increíblemente agradecidos a Lando por donar elementos clave del mono de carrera; realmente le da vida a la figura. Estamos deseando dar la bienvenida a los aficionados para que posen como ganadores junto a Lando durante todo el verano."

La figura de cera de Norris formará parte de la zona Culture Capital y estará junto al siete veces campeón de F1 Lewis Hamilton, así como a otras leyendas del deporte como Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Mary Earps MBE, Anthony Joshua y Kylian Mbappe.

Además de exhibir la figura de cera, Madame Tussauds London también organizará un concurso, brindando a los aficionados la oportunidad de participar por la posibilidad de ganar una LN4 Grandstand Dad Cap firmada.