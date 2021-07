Norris: Los puntos de penalización deberían ser por conducción peligrosa

Norris recibió una sanción de cinco segundos y dos puntos de penalización en su licencia porque los comisarios consideraron que había llevado a Sergio Pérez fuera de la pista en las primeras etapas de la carrera en el Red Bull Ring.

Esos dos puntos elevan su total a 10, a sólo dos del umbral de 12 puntos que conlleva una prohibición automática de una carrera.

Afortunadamente para Norris, dos de esos puntos expiran el 10 de julio, lo que significa que bajará a ocho puntos antes del Gran Premio de Gran Bretaña en dos semanas, una cantidad mínima que tendrá hasta al menos noviembre.

Los puntos de penalización anteriores de Norris se concedieron por dos transgresiones con bandera amarilla, y por continuar en la pista durante una bandera roja en el Gran Premio de Azerbaiyán del mes pasado, en lugar de entrar en boxes.

Norris cree que no hizo nada para estar tan cerca de una prohibición de carrera, diciendo que los puntos de penalización deberían reservarse para los errores "que ponen a la gente en peligro" y no para los incidentes de carrera.

"En el incidente en Bakú con la bandera roja y no ir a boxes cuando debía hacerlo, no puse a nadie en peligro, de hecho todo lo contrario y lo hice todo con seguridad".

"¿Por qué debería merecer puntos de penalización por eso?", se preguntó Norris, cuya penalización de cinco segundos le hizo pasar de un probable segundo a un tercer puesto ayer en Austria.

"¿Por qué debería merecer puntos de penalización hoy por que alguien se fue a la grava? Así que sí, nada de lo que he hecho es peligroso".

"Creo que en algunos casos te mereces una penalización en pista porque has hecho algo malo en términos de la carrera y has cometido un error, pero luego hay cosas que la gente hace de vez en cuando que son puramente peligrosas.

"Así que, si generalmente adelantas en una bandera amarilla y lo haces claramente una regla, que pondrá a la gente en peligro, entonces entiendo los puntos de penalización para un piloto. Y si eso se acumula, se le impondrá una prohibición de carrera".

"Pero por cosas pequeñas como esta es simplemente estúpido, en mi opinión. No es lo que la Fórmula 1 debería ser y esperaría y espero que otras personas me respalden en este tipo de opinión".

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, que formó parte de la misma rueda de prensa como el ganador del Gran Premio de Austria, salió inmediatamente en defensa de Norris sobre el tema.

"Digamos que, ¿cuántos (puntos de penalización) tienes, dos? Así que si tuvieras seis de estos incidentes, no creo que merezcas una sanción por lo que has hecho hoy. Simplemente no es correcto", dijo.

"Quiero decir, yo mismo he estado ahí, yo mismo he estado a nueve o diez puntos. Es lo que hay".

"Pero no creo que con las cosas por las que (Norris) recibió los puntos de penalización, digamos que llegarías a 12, no mereces una sanción por eso".

"Yo mismo lo dije antes, creo que hace dos años, deberíamos analizarlo".

Fans 1 / 39 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, en un KTM X-Bows 2 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fans 3 / 39 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 4 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images El casco de Lando Norris, McLaren, en la parrilla 5 / 39 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images La parrilla previo a la carrera 6 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Avión Red Bull 7 / 39 Foto de: Alessio Morgese Los pilotos en la parrilla para el himno nacional 8 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans 9 / 39 Foto de: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M 10 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M 11 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, al inicio 12 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 13 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02,Lance Stroll, Aston Martin AMR21 14 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 15 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M 16 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 17 / 39 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 18 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 19 / 39 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521 20 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 21 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521 22 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, cruza la meta frente a su equipo 23 / 39 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren MCL35M cruza la meta frente a su equipio 24 / 39 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, pasa por delante de sus fans de camino al Parc Ferme 25 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren MCL35M cruza la meta frente a su equipo 26 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren MCL35M, en Parc Ferme 27 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren, en Parc Ferme 28 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing celebra en Parc Ferme 29 / 39 Foto de: Alessio Morgese Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing celebra en Parc Ferme 30 / 39 Foto de: Erik Junius Tercer lugar Lando Norris, McLaren 31 / 39 Foto de: Erik Junius Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 32 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Podio: tercer lugar Lando Norris, McLaren 33 / 39 Foto de: Alessio Morgese Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes, Toyoharu Tanabe, Director técnico F1 Honda, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing , tercer lugar Lando Norris, McLaren 34 / 39 Foto de: Alessio Morgese Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 35 / 39 Foto de: Alessio Morgese Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing tercer lugar Lando Norris, McLaren 36 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes, Toyoharu Tanabe, Director técnico F1 Honda, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing , tercer lugar Lando Norris, McLaren 37 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: tercer lugar Lando Norris, McLaren 38 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: Toyoharu Tanabe, Director técnico F1 Honda, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing , tercer lugar Lando Norris, McLaren 39 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images