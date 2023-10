Norris: "Solo cometí errores en la clasificación de Qatar"

Norris fue segundo en la Q3 en Losail con su McLaren, que demostró ser el segundo coche más rápido en las curvas de alta velocidad detrás del dominante polesitter de Red Bull, Max Verstappen.

Pero el británico se dio cuenta de inmediato de que no iba a empezar allí la carrera, ya que se le había deslizado el coche en la curva 10 a izquierdas y fue más allá de la línea blanca con sus cuatro ruedas, lo que llevó a que su tiempo de vuelta fuera eliminado.

Norris también perdió su primer tiempo, casi idéntico, en la Q3 por exceder los límites en la curva cinco, por lo que cayó hasta la 10º posición de la parrilla para el Gran Premio del domingo al no tener un registro en el clasificador.

Cuando Sky Sports F1 le preguntó si el ritmo de su monoplaza lo animaba de cara al resto del fin de semana, respondió: "No pienso así. Sólo pienso en el trabajo que tenía que hacer hoy, que era dar buenas vueltas, no cometer errores. Y eso es todo lo que he hecho hoy, así que no ha sido un buen día para mí".

"El equipo ha hecho un buen trabajo, yo sólo lo he estropeado. Tuve una corrección por el sobreviraje y me he salido".

La caída de Norris en el orden ascendió brevemente a su compañero de equipo, Oscar Piastri, de la cuarta a la tercera posición de la parrilla, pero el debutante australiano también vio cómo se borraba su mejor vuelta por irse fuera de los límites, lo que lo relegó a la sexta plaza.

Piastri consideró que la pista resbaladiza fue el principal factor que provocó que un total de 22 tiempos de clasificación fueran eliminados por infringir los límites de la pista.

"Creo que está muy apretado y es muy fácil cometer errores, la pista está muy resbaladiza, así que no nos está poniendo las cosas fáciles", añadió.

George Russell, Mercedes-AMG, el hombre de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren, en el Parc Ferme tras la clasificación. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Obviamente, es una pena que estemos un poco más atrás ahora para la carrera principal, donde están la mayoría de los puntos, pero definitivamente hay puntos en juego".

"Obviamente, mañana volveremos a intentarlo en la clasificación y también en el sprint".

El jefe del equipo, Andrea Stella, reconoció que era "decepcionante" que sus pilotos salieran sexto y décimo en lugar de segundo y cuarto. Pero se negó a calificar la carrera del domingo como un ejercicio de limitación de daños, confiando en que sus dos pilotos sean capaces de recuperar posiciones.

"Nos espera un fin de semana largo y no sólo queremos limitar los daños, queremos recuperar totalmente las posiciones y volver al lugar que nos corresponde", dijo.

"Es desafortunado, es un poco decepcionante, obviamente, porque el resultado no refleja el potencial del coche, que hoy fue de nuevo bastante fuerte, lo que es alentador".

"Así que, aunque es un resultado difícil de aceptar, al mismo tiempo el fin de semana es bastante largo. Tenemos una carrera sprint, la carrera en sí (del domingo) será bastante larga e interesante desde el punto de vista de los neumáticos, (hay) un montón de oportunidades para recuperarse".

"Parece que en este tipo de trazado somos la segunda fuerza en este momento".

