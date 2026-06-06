McLaren recibe “un baño de realidad” en Mónaco, según Norris
El octavo lugar en la parrilla en Mónaco es la peor posición de clasificación de la temporada hasta ahora para el vigente campeón Lando Norris, y es el resultado de una debilidad conocida de su McLaren
La temporada 2026 de Lando Norris se perfila como la más decepcionante para un campeón defensor desde la catastrófica 2014 de Sebastian Vettel.
Pero mientras el año de Vettel estuvo definido por las dificultades con un motor Renault poco competitivo y poco fiable, el 2026 de McLaren ha sido una acumulación de pequeñas pero reveladoras frustraciones: un chasis lo bastante efectivo como para que Norris ganara la carrera sprint de Miami desde la pole, pero lastrado por una falta de ‘sensación’ en el tren delantero y la presencia de misteriosos duendes eléctricos.
Ningún coche tomó la salida en el Gran Premio de China, y McLaren tuvo que romper el toque de queda durante la noche en Mónaco para sustituir el mazo de cables de Norris y otros componentes eléctricos después de que su coche se detuviera en la FP2 del viernes. Pero fue la incapacidad del MCL40 para infundir confianza en sus pilotos lo que relegó a Norris y a su compañero de equipo Oscar Piastri a la cuarta fila de la parrilla, a más de medio segundo del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli que logró la pole.
Lo interesante es que, mientras el jefe del equipo Andrea Stella dijo a los periodistas en Canadá que el MCL40 es razonablemente fuerte en las curvas lentas, y que se podía esperar que rindiera bien en un circuito como Mónaco, las expectativas de Norris eran diferentes. De hecho, antes del evento pensaba que la cuarta fila era su destino más probable.
"Creo que solo hay una ligera diferencia de opinión", dijo Norris en Mónaco cuando le insistieron sobre este tema.
"Obviamente soy yo quien conduce el coche, así que puedo notar la dificultad para extraer tiempo por vuelta, lo difícil que ya fue el fin de semana pasado [de carrera] en Montreal. Por eso me sorprendió tanto el fin de semana pasado ser tan competitivos como fuimos.
"Creo que venir aquí es bastante, no una llamada de atención, pero sí un pequeño baño de realidad sobre lo lejos que estamos.
"No tenía grandes esperanzas para este fin de semana. El coche es simplemente muy difícil de conducir, no es muy dócil, no perdona en absoluto.
"Así que mi nivel de confianza el año pasado era 100, ahora es 85. Y en Mónaco, ya sabes, necesitas estar al 100."
Lando Norris, McLaren
Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images
En Montreal, McLaren probó un nuevo alerón delantero que finalmente decidió retirar, a la espera de una evaluación más profunda en Mónaco. Pero los resultados siguen siendo inconcluyentes; Piastri volvió a la especificación anterior antes de la clasificación, pero su margen de poco más de una décima sobre su compañero de equipo podría explicarse porque Norris se pasó del límite en su vuelta más rápida.
La temporada pasada Norris tuvo dificultades inicialmente con la manejabilidad de su coche, diciendo que no hacía "clic" con él. Ese problema se alivió con una geometría diferente de la suspensión delantera.
Pero los comentarios de Norris este fin de semana sugieren otro caso de McLaren presentando un coche que tiene un gran potencial teórico en términos de tiempo por vuelta, pero al que los pilotos les cuesta acceder a ese rendimiento, lo que lleva a una diferencia de perspectiva entre ellos y los ingenieros. Y de nuevo el tren delantero parece ser un factor limitante.
Norris también consideró que, aunque pudo haber dejado un par de décimas sobre la mesa por pequeños errores como el bloqueo en la chicana en su última vuelta lanzada, en el fondo el coche no es lo bastante rápido para cerrar esa diferencia de medio segundo con los líderes.
"Siempre estás intentando llevar el coche al límite en todos los aspectos, es solo que nuestro límite está aquí y el de los otros está ligeramente por encima", dijo. "Es tan simple como eso. Tampoco es tan simple como eso.
"Tenemos problemas con algunos atributos, con el bloqueo delantero y con que la parte delantera del coche simplemente no funciona muy bien. Pero esto es algo del coche, no de los neumáticos, o una combinación, y esto es algo en lo que tenemos que trabajar."
Comparte o guarda esta historia
La FIA sanciona a McLaren por una infracción en la FP2 de Mónaco
Ferrari y McLaren son multados en Mónaco: el veredicto de los comisarios
Leclerc y Norris son citados por los comisarios antes de salir a pista en Mónaco
McLaren sorprendido por un déficit de "un segundo" en un viernes con problemas en Mónaco
Lando Norris: Ferrari estará en la pole para el GP de Mónaco 2026
Dos mil personas se reúnen en una plaza en italia para escuchar el McLaren MP4/7 de Senna
Últimas noticias
El mano a mano entre compañeros en 2026 tras la clasificación de Mónaco: Checo Pérez se aleja de Bottas
Arrow McLaren nombra a Ryan Hunter-Reay como nuevo director deportivo
Gasly celebra “la pole de la zona media” para Alpine en Mónaco, pero aún no canta victoria
"Dimos nuestro mejor golpe": Graeme Lowdon aplaude el coraje de Cadillac en Mónaco
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados