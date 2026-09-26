Norris reclama que Colapinto sea suspendido de la F1 por el choque en Bakú

Franco Colapinto llegó demasiado rápido a la curva 1 en el reinicio posterior al período de Safety Car provocado por el accidente de Alex Albon e impactó contra su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien a su vez hizo contacto con el McLaren de Lando Norris.

Al hablar con la prensa, entre la que estuvo Motorsport.com, el actual campeón del mundo fue muy duro con el piloto argentino.

"No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas.

"Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero, todas mis piezas ahora están en la basura. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1", afirmó Norris.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Cuando se le sugirió que el reinicio tardío de George Russell, líder de la carrera y responsable de marcar el momento en que el pelotón acelera tras la bandera verde, pudo haber contribuido al incidente, Norris señaló que eso no es una excusa y que los pilotos que vienen detrás deben anticipar esa situación.

"George puede hacer lo que quiera. En Fórmula 1, creo que esperás que los pilotos anticipen las cosas; no va a haber agarre, las temperaturas de los neumáticos van a ser bajas, aunque ni siquiera estaban tan bajas.

"En Fórmula 1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando pasan cosas así, es porque no deberías estar ahí", insistió.

Preguntado sobre si pensaba hablar con la FIA en caso de que Colapinto no reciba una sanción acorde con su pedido, Norris comentó: "No lo he visto, pero si provocás un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera".