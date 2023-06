Norris relata el robo que sufrió en sus vacaciones antes de Austria

Lando Norris, piloto del equipo McLaren, ha sido víctima de un nuevo robo, en esta ocasión en la villa en la que vacacionaba con amigos antes de afrontar el Gran Premio de Austria de este fin de semana, indicó el propio piloto.

Norris ha sido blanco de ladrones antes. Basta recordar el capítulo donde en la pasada Eurocopa 2020 le quitaron su reloj Richard Mille en el estadio de Wembley.

A principios de esta semana surgieron informes que sugerían que Norris había sufrido un nuevo atraco y todo quedó claro en declaraciones a la agencia PA durante el jueves de medios de la carrera en Spielberg donde el competidor de 23 años relató un poco lo sucedido.

"Salimos a cenar y nos robaron el lugar. Se robaron una mezcla de muchas cosas. Algunas eran caras y otras no tan caras. Todavía es una investigación en curso, así que no puedo decir demasiado", dijo el competidor de McLaren.

La historia también fue conocida porque la influencer Jennie Dimova publicó historias del asalto que sufrieron. Ella se era parte del grupo de amigos que se encontraba con el competidor de la casa de Woking.

"Si se preguntan por qué me veo así es porque robaron nuestra villa y todo lo que he tenido: mi ropa, mis zapatos, mis bolsos, mis joyas, todo me lo han quitado. Me quedé literalmente sin nada”, escribió en sus redes sociales Dimova.