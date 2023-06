Norris no entiende la sanción que lo sacó de los puntos en Canadá

Norris fue penalizado por reducir demasiado la velocidad bajo el coche de seguridad en la vuelta 12, dejando así un hueco con su compañero de equipo, Oscar Piastri, lo que dio a McLaren más espacio para realizar una doble parada en boxes.

Los comisarios de la FIA sancionaron al británico con cinco segundos por "conducta antideportiva" en su veredicto: "El piloto redujo la velocidad bajo el Coche de Seguridad para evitar un retraso durante una doble parada en boxes (del equipo)".

"Durante el período del Coche de Seguridad, el piloto redujo la velocidad para permitir que se formara un hueco entre su compañero de equipo del Coche 81 y él. Al hacerlo, retrasó a los coches de detrás".

"Hubo una diferencia significativa de velocidad entre el coche 4 y el 81 entre las curvas 10 y 13 (aproximadamente 50 km/h).

"El artículo 12.2.1.l del Código Deportivo Internacional se refiere a 'cualquier infracción de los principios de equidad en la competición, comportamiento de forma antideportiva o intento de influir en los resultados de una competición, de forma contraria a la ética deportiva'".

Cuando Motorsport.com le preguntó por su transgresión, Norris dijo no tener ni idea de por qué lo habían sancionado.

"El equipo no me lo dijo, así que no tengo ni idea de por qué me sancionaron", respondió.

Una vez puesto al día, dijo: "Sólo me dijeron que entrara como tres segundos antes de los boxes. En ese momento ya estaba a tope, así que para mí no tiene sentido".

"Hay muchas ocasiones en las que vas despacio bajo el VSC. Así que, si me sancionan hoy, también deberían sancionarme por los últimos tres años, y lo mismo deberían hacer todos los demás".

"Pero no, no creo que haya hecho nada malo".

Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Alex Albon, Williams FW45 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

La penalización se añadió a su tiempo de carrera en la meta y bajó a Norris de la novena a la 13º posición, anulando sus esfuerzos por sumar puntos después de una tensa lucha con Esteban Ocon, de Alpine, y Valtteri Bottas, de Alfa Romeo.

A pesar del resultado, Norris dijo que Canadá fue su mejor carrera en lo que va de 2023: "Diría que ha sido mi mejor carrera del año. Uno de mis primeros adelantamientos del año hoy, fue una buena carrera".

"He perdido una posición (con Piastri), pero la he recuperado. Todos mis adelantamientos han sido en la horquilla, tenía mucha confianza en la frenada".

"El ritmo era bueno, no diría que increíble, pero sí lo suficiente como para aguantar al Alfa y al Alpine y tener la oportunidad de, al menos, competir con ellos".

