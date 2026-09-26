Lando Norris: "Tengo que ir por ello o morir en el intento" para ganar el título de F1 de 2026

Lando Norris cree que ahora debe darlo todo para tener la más mínima posibilidad de ganar el título mundial de Fórmula 1 de 2026; de ahí un error de pilotaje en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán.

Norris ha sumado 83 puntos desde que McLaren introdujo su mejora más importante de la temporada en Hungría, lo que significa que ahora compite con George Russell y Lewis Hamilton por el subcampeonato.

Pero un piloto aún sumó más puntos que él durante ese periodo: el líder destacado Kimi Antonelli. Como consecuencia, Norris está ahora a 106 puntos del piloto de Mercedes, con solo nueve grandes premios restantes.

Así que en la Q3, en un circuito de Bakú donde McLaren ha estado sufriendo, Norris apretó fuerte, bloqueó las ruedas y acabó quinto en la parrilla, aunque esto también se debió a un problema técnico que el jefe del equipo, Andrea Stella, espera que se solucione hoy.

"En mi última vuelta, cometí un error y pagué el precio", admitió el británico. "Pero estoy en un punto del campeonato en el que, en cierto modo, tengo que ir a por la pole o morir en el intento. Por supuesto, pagué el precio por apretar demasiado hoy, pero es lo que hay".

Norris dijo que era "probablemente el más lento en las rectas" —no exactamente, pero fue el 19.º más rápido en la clasificación, solo por delante de los Aston Martin y del Audi de Nico Hulkenberg— y calculó que podría acabar siendo un ‘blanco fácil’ en las largas rectas de Bakú en la carrera del sábado.

"Muy emocionante de cara a eso", sugirió un periodista con sarcasmo disimulado, si es que lo había, a lo que Norris respondió, como era de esperar: "Bueno, para ustedes, sí. Para mí, no tanto".

Lando Norris, McLaren Photo by: Alex Pantling - Formula 1

Como vigente campeón del mundo, Norris ha explicado que ahora está libre de la presión que, en ocasiones, le pesó al principio de su carrera.

"Puedo cuestionarme menos, porque tengo la tranquilidad interior de que puedo lograr lo que quiero lograr", dijo el miércoles en Bakú.

"Sigue habiendo presión; todos están aquí porque esperan que haga cosas buenas y que rinda cada fin de semana, como debe ser y como debe hacerlo todo el equipo. Siempre he sido la persona que tiene que demostrarse las cosas a sí misma. No me importa lo que otras personas puedan demostrarme, prefiero poder hacerlo yo.

"Siempre me resultó difícil creer que podría ganar una carrera en Fórmula 1, hasta que gané una carrera en Fórmula 1. Siempre me resultó difícil creer que podía tener lo necesario para ganar un campeonato mundial, hasta que gané el campeonato mundial.

"Ahora se trata más de que, en el fondo, tengo esa seguridad dentro de mí. Tengo confianza y creo en mí mismo, algo que ojalá hubiera tenido antes. Pero simplemente no es así como estoy hecho ni necesariamente cómo funciono. No es una cuestión de presión, es más bien confianza en la capacidad".

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