Norris no pudo "aguantar" la degradación de los neumáticos en Austin

El piloto de McLaren se puso en cabeza en el inicio tras adelantar al poleman Charles Leclerc y controló la primera parte de la carrera.

Pero finalmente fue superado por el eventual ganador del gran premio, Max Verstappen, en la vuelta 28, antes de que Lewis Hamilton también lograra el segundo puesto para Mercedes.

Fue el cuarto podio consecutivo de Norris en un gran premio, repitiendo su tercer puesto de la ronda anterior en Qatar.

Norris culpó a la alta degradación y a las temperaturas de sus problemas: "Sí, liderando la carrera la carrera. Pude controlarlo mucho, pero hoy no lo suficiente. Pero estoy contento. Ha sido una buena carrera por mi parte".

"Conocíamos nuestros problemas, sabíamos lo que iba a ser difícil hoy. Y era sólo la degradación, pero el ritmo en las primeras 10 vueltas de cada stint, el ritmo al principio era fuerte".

"Simplemente no pude aguantar lo suficiente. Así que nos estamos acercando. Progreso, progreso cada fin de semana. Sólo faltan algunos pasos más".

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

El piloto de McLaren se defendió con agresividad de Hamilton, que finalmente utilizó el DRS para adelantarlo a la salida de la curva 1.

Carlos Sainz parecía encaminado a acercarse a Norris en los últimos compases, pero el piloto de Ferrari acabó a 4,4 segundos.

Norris añadió: "Tenía que intentarlo, ¿no? Pero no pude hacerlo. No me quedaban suficientes neumáticos al final, ya viste lo rápido que se alejó. Así que ya sabes, siempre tenía que cuidar mi propia carrera".

"Lo hice lo mejor que pude. Tenía que apretar y cuidar los neumáticos, y hoy era demasiado difícil. Si la pista hubiera estado más fresca, nos habría ido mejor, pero no ha sido así. Pero estoy contento".

"El equipo ha hecho un trabajo excelente para terminar en el podio. Ha sido mejor de lo que esperábamos este fin de semana. Así que muy contento".

