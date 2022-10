Norris: Verstappen intentó bloquear mi vuelta rápida en Japón

Cargar reproductor de audio

La pole para el Gran Premio de Japón pertenece a Max Verstappen en Suzuka, pero el resultado está en suspenso mientras los comisarios investigan un incidente en la Q3 entre el piloto de Red Bull y Lando Norris. Ambos serán escuchados por los comisarios antes de tomar una decisión.

En el centro de su atención estaba el final de la vuelta de calentamiento que precedió al primer intento de los dos hombres en la parte final de la clasificación. Lando Norris, tras dejar que Max Verstappen se hiciera un hueco delante de él, salió a toda prisa antes de la curva 130R, justo después de la cual se topó con el holandés que, al ralentí, acababa de volver a pisar el acelerador y casi pierde el control de su coche. Los reflejos del piloto de McLaren fueron in extremis y tuvo que cortar la hierba para evitar el contacto, pero los directores de carrera inmediatamente señalaron el incidente y lo transmitieron a los comisarios, quienes abrieron una investigación.

"Estaba conduciendo bastante despacio, y quería acelerar pero mis neumáticos estaban bastante fríos, así que tenía que calentarlos", se limitó a explicar Max Verstappen tras la sesión. "Después, por supuesto, Lando intentó adelantarme al mismo tiempo, así que tuvo que esquivarme un poco. Pero afortunadamente no pasó nada".

Max Verstappen se enfrenta a una sanción si los comisarios consideran su conducción "errática" o "imprevisible" y si sus explicaciones no les satisfacen. Una penalización que Lando Norris ya considera inevitable dado que él piensa el campeón del mundo hizo todo lo posible para reducirle el ritmo.

"Siempre se adelanta antes de la última curva, aunque todo el mundo esté de acuerdo en no hacerlo, todos lo hacen", reaccionó el piloto de McLaren en Sky Sports. "No importa. Él habría hecho lo mismo si estuviera en mi situación, pero yo no lo habría obstruido si estuviera en la suya".

Preguntado por una futura sanción al actual Campeón del Mundo, Lando Norris fue tajante: "Sí, definitivamente", respondió.

El director de Red Bull Racing, Christian Horner, no estuvo de acuerdo con la visión de los hechos de Norris y defendió a su piloto, diciendo que ambos "se habían seguido en el circuito hasta ese momento".

"No creo que intentara bloquear a Lando, simplemente no creo que esperara que alguien estuviera en una vuelta rápida en ese punto, tan cerca de la chicane", añadió a Sky Sports. "Estaba calentando los neumáticos, preparándose para la vuelta".