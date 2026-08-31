La renovación de Lando Norris con McLaren hasta finales de 2030 completa un panorama que, hasta hace unos años, habría resultado sorprendente. Max Verstappen ha prolongado recientemente su contrato con Red Bull hasta esa misma fecha, mientras que Charles Leclerc está vinculado a Ferrari hasta finales de 2028. Tres de los pilotos más importantes de la Fórmula 1 actual han optado por quedarse donde están.

Verstappen solo disputó veintitrés Grandes Premios con Toro Rosso antes de ascender a Red Bull en 2016, pero, de hecho, siempre ha formado parte de la misma familia. Una historia similar es la de Leclerc, que pasó una temporada en Sauber antes de recalar en Maranello. Norris, por su parte, nunca ha disputado un Gran Premio con colores distintos a los de McLaren. Si ampliamos la mirada a los programas de cantera, el vínculo se hace aún más evidente: los tres se han formado en las estructuras que posteriormente los llevaron a la cima.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

¿Por qué debería cambiar de equipo un piloto que ya se encuentra en una posición privilegiada? Es la pregunta que probablemente se hicieron Norris, Verstappen y Leclerc antes de firmar sus respectivas renovaciones. Los tres gozan de una posición muy sólida dentro de sus equipos, conocen a la perfección a las personas con las que trabajan y saben cómo desenvolverse en estructuras que, con el paso de los años, se han adaptado inevitablemente también a sus necesidades.

Es lo que a menudo se denomina "zona de confort", un término que puede tener una connotación negativa, pero que en la Fórmula 1 representa un valor que no hay que subestimar. Un piloto debe relacionarse con cientos de personas, pero, sobre todo, debe construir una relación casi simbiótica con un grupo mucho más reducido: ingenieros, técnicos, ingenieros de rendimiento y el personal que trabaja en el simulador. Se necesitan años para alcanzar un nivel de conocimiento mutuo en el que basten unas pocas palabras para comprender lo que está sucediendo. Cambiar de equipo significa borrar todo este bagaje y tener que volver a empezar desde cero.

Dos casos recientes han puesto de manifiesto lo complicado que puede resultar este cambio. Lewis Hamilton se encontró con muchas dificultades en su primer año en Ferrari y Carlos Sainz experimentó problemas similares tras su paso de la Scuderia a Williams. Esto no significa que un piloto no pueda adaptarse a un nuevo entorno, pero confirma lo largo que puede ser el proceso y, sobre todo, lo difícil que resulta predecir su resultado.

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Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Eric Le Galliot

Hay además otro aspecto que rara vez se admite públicamente. Cambiar de equipo significa volver a ponerse a prueba. Verstappen, Leclerc y Norris conocen perfectamente su peso dentro de sus respectivas estructuras. Saben lo que pueden exigir, conocen sus puntos de referencia y, sobre todo, han construido a lo largo de los años una posición técnica y política muy sólida. Cambiar de equipo significaría adentrarse en territorio desconocido, quizá encontrándose frente a un compañero de equipo perfectamente integrado en el nuevo entorno.

¿Es realmente un detalle secundario? Para un piloto considerado uno de los mejores del mundo, el mayor riesgo no es necesariamente encontrarse al volante de un monoplaza menos competitivo, ya que siempre existe la perspectiva de crecer. En cambio, puede serlo descubrir que, en un nuevo contexto, su compañero de equipo consigue rendir más.

En la Fórmula 1 actual, el valor de un piloto se mide cada fin de semana, ante todo, en comparación con quien pilota el mismo monoplaza. Un cambio de equipo conlleva, por tanto, también un riesgo para la reputación que quien ya se encuentra en una posición de fuerza no tiene necesariamente interés en correr.

Ayrton Senna, Williams FW16 Renault Foto de: Ercole Colombo

En el pasado, solía haber una motivación muy fuerte que empujaba a un campeón a abandonar su equipo: la necesidad de ir donde estaba el coche ganador o unas condiciones económicas mucho más atractivas. Senna dejó McLaren para fichar por Williams; Schumacher se despidió de la Benetton, campeona del mundo, para aceptar el reto de Ferrari; Alonso pasó de Renault a McLaren y posteriormente a Ferrari; Hamilton dejó precisamente McLaren para apostar por Mercedes.

Eran decisiones muy diferentes entre sí, pero tenían un denominador común: la convicción de que en otro lugar había una oportunidad mejor. Hoy en día, esa certeza es mucho más difícil de alcanzar. La Fórmula 1 ha entrado en una fase en la que los ciclos técnicos pueden cambiar rápidamente y, sobre todo, se ha vuelto muy complicado predecir qué equipo será la referencia dentro de dos o tres temporadas. Firmar con otro equipo significa apostar a que ese monoplaza será mejor cuando llegue el momento de pilotarlo.

Norris es quizás el ejemplo más significativo. Esperó a que llegara su oportunidad en McLaren cuando ganar parecía un objetivo muy lejano y hoy recoge los frutos de esa decisión. ¿Por qué iba a dejar precisamente ahora una escudería en la que ha crecido y con la que se ha proclamado campeón del mundo?

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Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Un razonamiento similar se aplica a Verstappen. Red Bull le permitió debutar siendo muy joven, le ascendió al equipo principal cuando apenas tenía dieciocho años y, junto a él, ha construido una etapa de éxitos. Hoy se encuentra en su terreno, un lugar donde puede permitirse todo lo que desee. Leclerc, por su parte, representa ya algo que va más allá de la mera relación profesional con Ferrari. Llegó a Maranello como piloto de la Driver Academy, se ha convertido en el referente deportivo del equipo y mantiene con el mundo de la Scuderia un vínculo que también tiene un componente emocional.

Luego, por supuesto, está el dinero. Los tres cobran como pilotos de primera línea y esto elimina otra de las motivaciones que, históricamente, podían favorecer un traspaso. Si un equipo garantiza competitividad, un papel central en el proyecto y una remuneración acorde con el mercado, resulta difícil encontrar en otro lugar una oferta capaz de justificar el riesgo.

Por último, hay un elemento importante: la edad. Norris tiene 26 años, Verstappen y Leclerc, 28. Son pilotos que aún están lejos de la fase final de su carrera, no se ven obligados a considerar cada contrato como la última gran oportunidad. Incluso si se respetan íntegramente los acuerdos actuales, a finales de 2030 Verstappen tendría 33 años y Norris 31, la misma edad que tendrá Leclerc cuando venza su contrato actual. No falta tiempo para una posible segunda etapa de la carrera en otro equipo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Y quizá sea precisamente este factor el que hace que sus decisiones sean aún más racionales. Quedarse hoy no significa necesariamente quedarse para siempre. La Fórmula 1 ha narrado durante décadas las carreras de sus campeones también a través de sus traspasos. Hoy, los tres pilotos que representan una parte importante del presente y del futuro de la categoría parecen haber elegido un camino diferente. No necesariamente porque sean menos valientes que quienes les precedieron, sino porque la relación entre riesgo y beneficio ha cambiado.

Norris, Verstappen y Leclerc ya tienen lo que normalmente busca un piloto cuando decide cambiar de equipo: competitividad, dinero, confianza y un papel protagonista en el proyecto. Marcharse significaría renunciar a unas certezas a cambio de una promesa. Y en la Fórmula 1 actual, probablemente, una promesa ya no basta.