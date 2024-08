Norris decidió solo ir por la vuelta rápida; McLaren habría dicho que no

La decisión de Lando Norris de ir a por el punto extra de la vuelta rápida en el giro final del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 fue tomada en solitario, sin que McLaren estuviera al tanto de su plan.

El joven piloto británico dominó la carrera del domingo en Zandvoort tras recuperarse de una mala salida.

Superó al líder Max Verstappen en la 18º vuelta y se colocó cómodamente por delante para asegurarse el mayor margen de victoria visto en la F1 este año.

Pero la magnitud de su ventaja, y sobre todo el potencial que parecía tener todavía su MCL38, se hizo aún más evidente en la última vuelta, cuando Norris dio la vuelta más rápida de la carrera a pesar de llevar neumáticos duros muy usados.

El tiempo de Norris de 1m13.817 consiguió arrebatarle el punto al piloto de Lewis Hamilton, de Mercedes, que había hecho el mejor tiempo de la carrera hasta ese momento con 1m13.878s en la vuelta 62.

Tras la carrera, Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, señaló la vuelta rápida de Norris como una importante señal de advertencia para su propia escudería, porque no creía que sus pilotos hubieran sido capaces de hacerlo.

En declaraciones a Servus TV, dijo: "En general, McLaren fue claramente superior, subrayado por la vuelta rápida sin DRS en la última vuelta, en 1:13.8".

"Sólo podemos soñar con un tiempo así. Tenemos mucho trabajo por hacer, porque esta ventaja de 70 o 72 puntos no es suficiente a falta de nueve carreras."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1ª posición, celebra en el podio. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El punto extra que Norris consiguió por la vuelta rápida significó que cerró la brecha con Max Verstappen en el campeonato de pilotos por ocho puntos en lugar de siete, que es la trayectoria que necesita para superar a su rival por el título.

Pero curiosamente, McLaren reveló después del GP de Países Bajos que no fue una decisión del equipo que Norris se esforzara al máximo para conseguir ese punto extra en la última vuelta, en lugar de tomárselo con calma para garantizar la victoria. En su lugar, Norris había tomado la decisión por sí mismo.

De hecho, McLaren sugirió que si hubiera habido diálogo sobre si valía la pena o no el riesgo de ir por la vuelta rápida al final, el muro de boxes casi con toda seguridad habría dicho que no - lo que quizás explica por qué Norris no quiso consultarlo.

Hablando tras su victoria, Norris dijo que su McLaren se sentía cada vez mejor a lo largo del GP de Países Bajos.

"Creo que desde bastante pronto, en realidad, desde probablemente la vuelta cinco, seis, siete, esperaba que Max empezara a presionar y a conseguir un poco de diferencia, y nunca lo hizo", dijo Norris.

"Así que, a partir de ese momento, supe que teníamos una buena pelea. Parecía que seguía bajando, y mi ritmo mejoraba".

"Es una sensación agradable dentro del coche, y especialmente cuando me pasó. Podía ponerme cómodo, podía empujar, tenía aire limpio, y eso siempre es una gran ayuda".

Información adicional de Markus Luttgens

Watch: ¿QUÉ PASÓ EN LA CARRERA DE F1 EN PAÍSES BAJOS?