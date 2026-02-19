La nueva era de la F1: 9 historias que queremos ver desarrollarse en 2026

Una nueva y controvertida Fórmula 1 con importantes cambios en la normativa, y la habitual dosis de política de la F1. Dos nuevos equipos fabricantes en la parrilla, el nuevo comienzo de Honda con Aston Martin. Pilotos con mucho que demostrar y expectativas que confirmar.

No faltan historias interesantes que los aficionados a la F1 puedan seguir esta temporada. Nuestros periodistas eligen las que más les intrigan.

¿Ilusión o desilusión? Las posibilidades de una lucha a cuatro bandas

Lo sé, lo sé. Las posibilidades de que Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren converjan en un nivel de rendimiento similar inmediatamente después de una nueva revisión del reglamento son... optimistas. Pero, hasta ahora, aún no hemos visto señales claras de que no sea posible, y tampoco hemos visto ninguna prueba concreta de un nuevo escenario Brawn GP con un equipo desapareciendo en el horizonte. La única salvedad es Mercedes, que algunos rivales sospechan que está empleando tantos sacos de arena que podrían utilizarse para ayudar en las tareas de rescate tras las inundaciones.

Lando Norris, McLaren Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Los cuatro equipos en cuestión han desperdiciado pocas oportunidades para elevarse mutuamente al papel de favoritos de la pretemporada. Mercedes salió con fuerza, pero la semana pasada señaló el extraordinario despliegue de energía de Red Bull. Solo para que Red Bull se autodenominara el cuarto equipo más rápido al día siguiente. El jefe de McLaren, Andrea Stella, no es alguien conocido por engañar activamente a la gente sobre el rendimiento de su equipo, y situó a Ferrari a la par de Mercedes y por delante de McLaren y Red Bull.

Lo que hace que todo esto sea aún más interesante es que la naturaleza de las unidades de potencia de 2026, aunque muy denostadas en estos momentos, podría ofrecer muchas oportunidades para una mayor variabilidad de pista a pista. ¿El turbo de Ferrari, supuestamente más pequeño, le ayuda en algunos circuitos y le perjudica en otros? ¿Los equipos que luchan por obtener tanto como sus rivales serán más fuertes en lugares como Mónaco y Singapur, donde la energía no será un factor limitante? ¿Serán circuitos como Jeddah, Bakú y Monza tan extremos que el despliegue superará al rendimiento absoluto del chasis?

¿Ingenuo? Quizás. A medida que se disipe la niebla de guerra sobre la segunda prueba de Baréin y lleguemos a Melbourne, es posible que obtengamos algunas respuestas que rompan esta ilusión de una lucha a cuatro bandas. Pero, por ahora, este periodo es uno de los más emocionantes para los aficionados a la Fórmula 1. La incertidumbre.

- Fil Cleeren

Russell, favorito al título

Por segundo año consecutivo, la temporada de F1 comienza con un piloto sin ningún campeonato en su palmarés como favorito al título. Lando Norris se derrumbó bajo esa presión en algunos momentos del año pasado y casi dejó escapar la oportunidad, a pesar del dominio de McLaren al principio de la temporada y de que su principal rival era un compañero de equipo relativamente inexperto. Sin embargo, finalmente consiguió recomponerse y resistió el ataque final de Max Verstappen. Aun así, se podría pensar que Norris se complicó mucho la tarea con algunos errores no forzados al comienzo de la campaña.

George Russell, Mercedes W17 Foto: Mercedes AMG

La etiqueta favorita de George Russell aún está por confirmar, ya que, a pesar de todas las especulaciones de pretemporada, Mercedes primero tiene que demostrar que también se merece ese estatus. El rendimiento de Russell el año pasado sugiere que no debería tener problemas en cuanto a la ejecución, pero tener el mejor coche de la parrilla conlleva una presión añadida.

¿Podrá soportarlo?

– Oleg Karpov

¿El final del camino para Hamilton y Alonso?

La temporada 2026 podría marcar el final del camino para Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Los dos campeones del mundo se han cruzado varias veces a lo largo de los años, aunque sus carreras han seguido direcciones muy diferentes. Su salida de la Fórmula 1 podría producirse al mismo tiempo, pero por razones muy diferentes.

Si Alonso decide retirarse, es probable que sea debido a otro revés técnico del equipo que decidió apoyar, algo que se ha convertido en una historia habitual en las últimas temporadas. Las decisiones cuestionables le han acompañado hasta bien entrados los cuarenta, y con su 45.º cumpleaños a la vuelta de la esquina, el tiempo ya no está de su parte. Incluso para alguien tan motivado como Alonso, el reloj no se detiene.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

La situación de Hamilton es muy diferente. Lewis viene de una temporada 2025 en la que Charles Leclerc le superó claramente. El equipo señaló el reto de adaptarse a un entorno completamente nuevo como factor clave detrás de la diferencia de rendimiento. Esa explicación no tendrá el mismo peso esta vez.

Con la llegada de una nueva generación de coches, todos los pilotos partirán prácticamente de cero. A estas alturas, se espera que Hamilton se sienta plenamente integrado en Maranello y listo para rendir al máximo.

Para Hamilton, 2026 es un año crucial. Un renacimiento en rojo sería un capítulo de cuento de hadas perfecto en una carrera ya de por sí notable. Sin embargo, si no ocurre, podría convertirse en un último baile difícil, que seguiría mereciendo respeto, pero lejos del final que él hubiera deseado.

– Roberto Chinchero

El ritmo de desarrollo extremo de la F1 entre bastidores

Las primeras señales sobre la nueva normativa no han sido igualmente positivas para todos los pilotos. Las reacciones han ido desde "Fórmula E con esteroides" hasta Fernando Alonso bromeando con que incluso un chef podría conducir el coche. Queda por ver qué tipo de carreras tendremos, pero una cosa está clara: el ritmo de desarrollo será extremadamente alto.

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1 Foto: Guido De Bortoli / LAT Images a través de Getty Images

Y aunque las carreras puras ya no sean "lo mejor de la F1", según Alonso, este aspecto sigue representando en gran medida "lo mejor de la F1". Independientemente de lo buenas o malas que resulten las regulaciones, la curva de desarrollo de los equipos bajo un nuevo conjunto de reglas sigue siendo extremadamente impresionante. En 2026, eso se aplica en muchos frentes: no solo en la aerodinámica, sino también en la unidad de potencia y la gestión de la energía.

Los equipos aprenderán colectivamente a controlar mejor la gestión de la energía, mientras que en el aspecto aerodinámico todos son "plagiadores descarados", como dijo Steve Nielsen, de Alpine. Esto resulta especialmente interesante para los entusiastas de la tecnología, al igual que la convergencia gradual en los conceptos de los pontones laterales a partir de 2022.

Una vez más, hay mucho donde elegir este año: el diseño extremo de Newey, los distintivos pontones laterales de Audi, Red Bull... Y sin duda se sacarán más conejos de la chistera antes de Melbourne. ¿Qué funciona y qué no? Para los entusiastas de la tecnología, será un año intrigante en cualquier caso.

– Ronald Vording

¿Conseguirá Cadillac salir de la órbita terrestre?

Como primer participante genuinamente nuevo en una década, con el respaldo de uno de los fabricantes de automóviles más influyentes del mundo, General Motors, Cadillac está listo para captar mucha atención cuando comience la temporada 2026 en Melbourne. Los aficionados, los rivales y los medios de comunicación estarán muy atentos para ver de lo que es capaz el equipo.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Cadillac ha comparado el reto que tiene por delante con llegar a la Luna, inspirándose en el discurso del presidente estadounidense John F. Kennedy de 1962 "Elegimos ir a la Luna" para la presentación de la decoración de su coche.

Teniendo en cuenta que el Apolo 11 no alunizó hasta 1969 y que el programa lunar de Estados Unidos comenzó mucho antes del discurso de JFK, la magnitud de la tarea a la que se enfrenta Cadillac —y su ambición de alcanzar la cima de la Fórmula 1— es impresionante.

Está claro que el equipo está jugando a largo plazo, y el director general de Cadillac F1, Dan Towriss, ha declarado que centrarse únicamente en los puntos en 2026 sería "arbitrario y representaría un pensamiento a corto plazo". Por supuesto, el éxito de este año por sí solo no definirá su trayectoria, pero será fascinante ver si Cadillac ha logrado realmente salir de la órbita terrestre...

– Federico Faturos

¿Quién ha hecho un mejor trabajo de cara a la temporada?

Algunos de estos coches no son como los demás.

Se ha convertido en un cliché en el automovilismo, pero no por repetirlo mucho deja de ser cierto: cuando cae la bandera, se acaba la charla.

Desde las primeras vueltas de instalación durante la "semana de shakedown" en Barcelona, algunos aficionados se han preguntado cuál será el orden jerárquico de los equipos. Por su parte, los competidores han intentado desesperadamente evitar revelar sus secretos, innovaciones y ventajas ganadas con esfuerzo... mientras sembran insinuaciones de que sus rivales lo están haciendo mucho mejor que ellos o que, de alguna manera, están haciendo trampa.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Gran parte de eso concluirá cuando lleguemos a Australia, comience la carrera en serio y veamos quién tiene qué. Sí, es una serie de luces que se apagan en lugar de una bandera que cae, pero ya sabes qué se detendrá sin duda.

- Stuart Codling

¿Cumplirá Aston Martin las expectativas en algún momento de este año?

El mejor diseñador de la historia moderna de la F1, todo el dinero del mundo, las instalaciones y la infraestructura más avanzadas, un fabricante de motores que los convierte en un equipo de fábrica y sabe lo que se necesita para ganar (incluso recientemente), la mayor compañía petrolera del mundo como socio y un piloto dos veces campeón del mundo de F1. ¿Qué podría salir mal?

La temporada 2026, con nuevas regulaciones aerodinámicas y de motores, no ha comenzado como Aston Martin —o el mundo— esperaba, y la pregunta es si es posible una recuperación.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: Peter Fox / Getty Images

Con Adrian Newey a bordo, hay esperanzas justificadas de que se resuelvan los problemas aerodinámicos, pero es posible que el nuevo motor Honda no esté listo hasta, como muy pronto, varias carreras después del inicio de la temporada, gracias al sistema ADUO. Fernando Alonso ha expresado su confianza en que la segunda mitad de la temporada será mejor para Aston y que, con el tiempo, incluso podrían tener el mejor coche.

Por lo tanto, la gran pregunta para la temporada 2026 es si el equipo con sede en Silverstone podrá lograr una remontada similar a la de McLaren en 2023 (a la que también se refirió Alonso), o si finalmente se perderá la gran oportunidad que presenta el primer año de un cambio tan importante en el reglamento.

– José Carlos de Celis

La F1 2026 verá la mejor versión de Norris

Convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1 debería ser la consagración de Lando Norris. Puede parecer extraño decirlo, dado que ya ha cumplido el sueño de su infancia, pero para muchos, esa fue una campaña por el título decepcionante.

Dicen que se lo puso más difícil de lo que debería, que Max Verstappen fue sin duda el piloto más fuerte y que su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, se lo puso fácil a Norris durante el último tercio.

Lando Norris, McLaren Foto: Mario Renzi - Fórmula 1 - Getty Images

Pero, para ser justos con Norris, hubo momentos en los que mantuvo la calma y rindió en los momentos de mayor presión cuando fue necesario (en México fue imparable), lo que contradice la reputación que se había ganado el piloto de 26 años. Que carecía de la capacidad mental para convertirse en campeón.

Ha demostrado que sí la tiene y Norris afronta esta temporada como un hombre al que le han quitado un gran peso de encima. A este escritor le ha impresionado mucho su tranquilidad en las ruedas de prensa de este año y no hay duda de que 2026 verá la mejor versión de él, ahora que la presión ha disminuido ligeramente.

La única pregunta es: ¿podrá Piastri seguirle el ritmo? Porque esa fue una forma perjudicial de perder la batalla por el título.

- Ed Hardy

Hadjar y la maldición del segundo asiento de Red Bull

Desde hace bastante tiempo, el segundo asiento de Red Bull está rodeado de un aura especial. Algunos hablan de una "maldición", mientras que otros simplemente señalan que no es fácil coexistir con uno de los mejores pilotos de su generación en un equipo construido en torno a él.

Isack Hadjar llega con esta carga inicial sobre sus hombros, ya que otros antes que él han fracasado, a veces de forma espectacular. Además, el francés llega con poca experiencia en la F1, ya que acaba de completar su año de novato.

Sin duda, ha sido una temporada muy interesante, marcada por un podio, pero que aún necesita confirmarse, lo que siempre es una tarea difícil. Por lo tanto, esta confirmación tendrá que llegar tanto a la sombra como bajo los focos que rodean a Max Verstappen.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 a través de Getty Images

Sin embargo, es difícil definir las expectativas, ya que los cambios en la normativa y el reto del motor Red Bull son suficientes para barajar las cartas y difuminar los objetivos del equipo austriaco y nuestras expectativas...

Sin duda, ahí es donde reside la oportunidad de Hadjar: en llegar con una perspectiva nueva a un equipo que está cambiando, en un momento en el que todos los pilotos, incluso los mejores, necesitan revisar su "software interno". Sin duda, esta es su mejor oportunidad para evitar el destino de sus predecesores.

– Fabien Gaillard