La FIA endurece los controles contra los alerones flexibles en la F1

Como ya se informó a principios de este mes, la FIA ha estado examinando de cerca los alerones flexibles durante la primera mitad de la presente temporada, ya que cree que los equipos han estado exprimiendo los límites en términos de lo que está permitido o no.

Se ha podido saber que a varios equipos, entre otros Aston Martin, se les aconsejó hacer cambios en el diseño de sus alerones delanteros durante el Gran Premio de Azerbaiyán para asegurarse de que no infringían ninguna regla técnica.

Pero como parte de un nuevo intento por detener cualquier idea que pueda esquivar las reglas, la FIA ha emitido ahora una directiva técnica que describe lo que considera diseños inaceptables con respecto a la carrocería flexible.

En el documento TD018, del que Motorsport.com ha tenido conocimiento y que fue enviado a los equipos antes del fin de semana del GP de Países Bajos, la FIA afirma que cree que los equipos están explotando "zonas de conformidad localizadas y diseñadas a propósito" además de algún "movimiento relativo entre componentes adyacentes" para obtener un aumento significativo del rendimiento aerodinámico.

También afirma que cualquier diseño que esté dentro de esa descripción infringe el artículo 3.2.2 del Reglamento Técnico de la Fórmula 1, que establece que todos los componentes que influyen directa o indirectamente en el rendimiento aerodinámico de un coche deben estar "rígidamente fijados e inmóviles con respecto a su marco de referencia definido en el artículo 3.3".

"Además, esos componentes deben crear una superficie uniforme, sólida, dura, continua e impermeable en cualquier circunstancia".

La FIA se ha visto obligada a actuar porque cree que algunos equipos están explotando sistemas sofisticados que rotan y flexionan los elementos de los alerones delantero y trasero de forma que no pueden detectarse a través de las pruebas de carga habituales.

Por ello, han dejado claro que cualquier "diseño de montaje que explote la conformidad localizada o los grados de de movimiento libre no están permitidos".

