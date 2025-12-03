Las nuevas reglas para las pruebas TPC en 2026 ¿qué pasará con los motores?

En la Fórmula 1 hay cada vez más hambre de kilometraje. Las restricciones reglamentarias han reducido al mínimo las posibilidades de pruebas, y en las dos próximas temporadas algunos equipos tendrán que hacer frente a nuevas limitaciones.

Se trata de los equipos que, con la llegada del nuevo ciclo técnico de unidades de potencia a partir de 2026, cambiarán de proveedor de motores, a saber, Aston Martin, Red Bull, Racing Bulls, además de Audi, que debutará como equipo oficial. El cambio a un nuevo proveedor complica el uso de los "coches anteriores" (es decir, los monoplazas utilizados en temporadas anteriores), ya que están equipados con una unidad de potencia de un fabricante distinto.

Librea del Audi F1 Team RS26 concept: el fabricante de los cuatro aros podría utilizar el Alpine para las pruebas del TPC Fotos de: Audi Sport

La FIA ha autorizado a los equipos implicados a utilizar unidades de potencia de proveedores anteriores en las pruebas del TPC. Un nuevo artículo del reglamento deportivo obliga a los antiguos fabricantes de motores a suministrar sus propias unidades de potencia si así lo solicitan.

Sin embargo, la Federación Internacional no ha fijado un límite máximo de costes: una carencia que ha provocado que los precios suban hasta niveles considerados "prohibitivos". Esto supone un quebradero de cabeza para los equipos en cuestión, especialmente cuando en los contratos con los pilotos júnior se incluyen días específicos de test en el TPC. Un punto de apoyo, sin embargo, puede estar llegando pronto.

A cada equipo se le permite un máximo de 20 días de TPC por temporada, y sólo una parte (1.000 kilómetros repartidos en un máximo de cuatro días) puede dedicarse a los pilotos titulares. Alpine estará en una posición privilegiada en comparación con otros equipos que cambiarán de proveedor de unidades de potencia.

El equipo cambiará al suministro de Mercedes en 2026, pero la unidad de potencia Alpine (que terminará su ciclo de vida este fin de semana) seguirá a disposición del equipo para las pruebas del TPC. Esto permitirá al equipo hacer correr a sus júnior, pero también pondrá un buen número de días en el mercado, ofreciendo un servicio de pago a otras escuderías: una oportunidad que sin duda tendrán en cuenta Aston Martin y Audi.

Honda RA621H Foto de: Honda

El camino es diferente para Red Bull y Racing Bulls, que hasta hace poco estaban estancados. A medida que se acercaba el debut de su motor interno, los dos equipos barajaban soluciones alternativas, pero en las últimas horas llegó el punto de inflexión.

Durante las negociaciones con Honda sobre el futuro de Yuki Tsunoda, también se puso sobre la mesa el suministro de unidades de potencia para las pruebas del TPC de 2026 y 2027, alcanzándose un principio de acuerdo. El fabricante japonés, que volverá a la competición oficial la próxima temporada equipando a Aston Martin, seguirá por tanto apoyando la revisión de los motores actuales durante los dos próximos años.