El nuevo documental sobre Michael Schumacher se estrenará en Netflix en 2026

Netflix ha confirmado que en 2026 se estrenará en su plataforma un nuevo documental sobre Michael Schumacher.

El documental,titulado " Schumacher '94", se centrará en la primera temporada en la que el siete veces campeón ganó el título, en 1994, y será un largometraje de no ficción en alemán.

Schumacher, en su primera temporada con Benetton en 1994, ganó ocho de los doce Grandes Premios, terminó segundo en dos carreras y se retiró de las dos restantes, consiguiendo así su primer título de campeón.

Dirigida por Christin Freitag y producida por LEONINE Documentaries, la película contará con la participación de la esposa de Schumacher, Corinna, así como de otras personas cercanas al ex piloto de Ferrari.

"1994 marca un punto de inflexión en la historia de la Fórmula 1: Michael Schumacher, de 25 años, gana el primer Gran Premio de la temporada en Brasil, sentando las bases para una carrera sin precedentes", reza la sinopsis de Netflix.

"El año 1994, una de las temporadas más dramáticas y emocionantes de la historia de la Fórmula 1, estuvo marcado por acontecimientos impactantes, como el fatal accidente de Ayrton Senna, así como acusaciones de manipulación y maniobras de conducción desleales. Al mismo tiempo, surgió una auténtica "Schumi Mania".

La esposa de Michael Schumacher, Corinna Schumacher, y otras personas cercanas a él recuerdan cómo era en aquella época. Recuerdan a un luchador intransigente en la pista y a un hombre sensible y empático fuera de ella.

Michael Schumacher celebra la victoria del campeonato con su equipo Foto: Ercole Colombo

"Corinna Schumacher, que siempre ha sido su apoyo emocional, también ofrece una visión de los inicios de una extraordinaria historia de amor, que sigue vigente hoy en día".

Katja Hofem, vicepresidenta de contenidos de Netflix para la región DACH, dijo en un evento celebrado en Berlín en el que Netflix anunció todos los programas y películas en lengua alemana que se estrenarán próximamente: " ". "Los éxitos de los últimos años demuestran lo verdaderamente diverso que puede ser el entretenimiento hoy en día. Pero no nos detenemos ahí.

"2026 es nuestro año más ambicioso hasta la fecha, con más series, películas y proyectos de no ficción en alemán y con una variedad mayor que nunca.

Esto solo es posible gracias a años de trabajo para desarrollar los proyectos adecuados, al valor de probar cosas nuevas y a la estrecha colaboración con nuestros socios creativos y productores sobre el terreno. Con "What Next", mostramos lo que representa Netflix: historias locales sólidas, ejecutadas al más alto nivel".

La fecha de estreno aún no se ha confirmado.