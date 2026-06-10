El nuevo simulador de la empresa que trabaja con Alpine, Cadillac y Ferrari en la F1

Escondida entre los campos de Bristol se encuentra una de las empresas de más rápido crecimiento de Gran Bretaña, responsable de impulsar hasta la mitad de la parrilla de Formula 1. Dynisma Motion Generators es una firma de simuladores de 180 personas asociada con nombres como Ferrari, Alpine y Cadillac, además de otros, que ha sido líder del sector desde que fue fundada en 2017.

Su arquitecto es Ash Warne, un graduado en ingeniería aeroespacial reconvertido en banquero, que se unió a McLaren en 2007 tras ver un anuncio de trabajo de modelado aerodinámico en una vieja copia de la revista Autosport. Posteriormente, Warne pasó los siguientes seis años en Woking antes de dirigirse a Ferrari, con quienes fue ingeniero durante cuatro años antes de crear la empresa multipremiada por la que hoy es conocido.

Esos premios ocupan un lugar destacado en una vitrina de trofeos en la sede de Dynisma: honores como el de Empresa Tecnológica del Año 2025 en los British Business Awards, el mismo año en que apareció en la lista The Sunday Times 100 Tech, ubicada en un campus en rápida expansión junto a la A370.

¡Eso sí que es aprovechar un hueco en el mercado!

"Cuando regresé al Reino Unido, tuve la oportunidad de tomarme un poco de tiempo y pensar realmente en lo que quería hacer", dijo Warne a Motorsport.com. "Me di cuenta, tras hablar con gente, de que nadie lo había logrado realmente. Así que simplemente me tomé tiempo, pasé los primeros 18 meses averiguando cuál era el plan de juego, y se me ocurrió la tecnología que seguimos usando hoy."

Esa tecnología ha hecho que se convierta en el proveedor de simuladores de referencia no solo para equipos de F1, sino también para escuderías de una variedad de campeonatos, desde Formula 2, Formula E, el World Endurance Championship e incluso al otro lado del Atlántico para IndyCar. Simplemente se reduce a si los equipos están dispuestos a gastar hasta 13 millones de dólares construyendo su propio modelo interno, o destinar ese dinero a una plataforma lista para usar que "siempre será la más reactiva, tendrá el mayor ancho de banda y la menor latencia" - el retraso entre la acción y la respuesta - según Warne.

DMG-360XY, la máxima expresión de la gama de simuladores de Dynisma. Photo by: Dynisma

"Un jefe de equipo, como alguien que tiene que averiguar cómo construir un equipo ganador de carreras, quiere que su gente esté centrada en desarrollar el coche", añadió. "No quieren necesariamente tener que formar un equipo que sepa cómo construir un simulador, la primera vez que lo han hecho, luego ese equipo sigue adelante, se va a otro sitio, y te quedas con este producto que ya no puedes desarrollar.

"Lo que ofrece Dynisma es una solución fiable, de confianza y probada para brindar la mejor tecnología disponible. Definitivamente no somos los más baratos, estamos muy lejos de ser los más baratos, pero cuando se trata de una tecnología en la que un equipo va a confiar durante la próxima década, necesitan poder invertir en algo en lo que confíen."

Pero Dynisma ahora apunta a reducir esos costos con el lanzamiento hoy (10 de junio) de su último producto, el DMG-S, situado en la franja alta de las seis cifras. Este es su tercer modelo en este ámbito tras el DMG-1 y el "pináculo de la gama de plataformas de movimiento de Dynisma", el DMG-360XY, que es en el que confían los equipos de F1. Con una latencia de menos de cinco milisegundos, más de 100Hertz de ancho de banda y cinco metros de recorrido XY, el 360 ha sido un verdadero punto de inflexión en la cima del automovilismo, pero ahora Dynisma está mirando al nivel de base.

"Esperamos poder vender a gente que está en el karting", dijo Warne. "Nuestra visión es que todos los que entran en el automovilismo, si llegan a donde quieren llegar en la F1, probablemente van a usar un simulador. Así que nos gustaría poder ofrecer ese recorrido para empezar incluso antes."

Espera hacer justamente eso con el DMG-S, también dirigido a equipos clientes del automovilismo, que es un paquete mucho más compacto para ayudar a desarrollar pilotos en un entorno más accesible. El DMG-S utiliza la misma tecnología que sus predecesores, con una latencia inferior a 5ms y un ancho de banda de movimiento superior a 50Hz, encajando en una superficie de 2.5m x 2.5m.

Así que el paquete está diseñado para un montaje sencillo y viene en dos configuraciones: aplicaciones GT y de turismos, además de monoplazas. Cuando Motorport.com visitó la sede de Dynisma para una prueba, fue notable lo realista que resultaba, particularmente con el casco de realidad virtual puesto, ya que este redactor fue plantado en el rugiente Ferrari F2004 en Spa.

DMG-S Photo by: Dynisma

Era como si el Ferrari, con el que Michael Schumacher ganó su séptimo título mundial, estuviera pegado a la pista, ya que era increíblemente suave en las curvas, ¡tomando la tercera marcha en Pouhon e incluso yendo a fondo en Eau Rouge!

El Porsche GT3 fue un poco más difícil, sin embargo, al estar realmente al límite y ser difícil de controlar, lo que provocó más de una excursión a la grava. Sin duda, un piloto más hábil lo habría dominado mejor, pero al final, a diferencia de en una consola, ciertamente se sentían los efectos de los movimientos constantes del simulador al pasar por el piano o por la hierba.

Para una industria que ha "tomado el control", campeones del mundo como Max Verstappen siempre hablan muy bien de los beneficios de los simuladores de carreras, Dynisma está a la vanguardia y no muestra signos de desaceleración. "DMG-S es la primera vez que realmente nos hemos centrado no solo en cómo reducir el costo, sino en cómo hacer que la fabricación sea mucho más rápida", concluyó Warne.

"Así que esperamos y confiamos en estar exportándolos por todo el mundo bastante rápido. ¡Ya sabemos que tenemos por delante un par de años muy ajetreados!"