Levantar el pie incluso en clasificación: la sorprendente nueva realidad de la F1 2026

La Fórmula 1 entra en una nueva era en 2026 y una de las consecuencias más importantes será un cambio de paradigma para los pilotos, que deberán adaptarse a una nueva realidad ligada a una gestión de la energía que será determinante.

La reglamentación para la próxima temporada incluye, entre sus numerosos cambios, la introducción de unidades de potencia turbo híbridas simplificadas, pero con una mayor proporción de energía eléctrica dentro de la potencia total. En el punto máximo de utilización de esta energía, la paridad es total entre la potencia procedente del V6 térmico y la proveniente del sistema ERS.

En estas condiciones, y desde hace tiempo está claro, el énfasis se pondrá en una gestión mucho más precisa de la energía disponible para los pilotos. Recuperada únicamente a través del frenado y del MGU-K —ya que el MGU-H, que entre 2014 y 2025 servía para recuperar la energía de los gases de escape, ha desaparecido— y almacenada en baterías, no estará disponible en cantidad infinita a lo largo de la vuelta.

A partir de ahora, los pilotos deberán aprender a "microgestionar" su despliegue, especialmente en el ejercicio de la clasificación, donde tendrán que aplicar la técnica del "lift and coast". En español, podría decirse simplemente "levantar el pie y dejar que el coche avance por inercia".

El principio es sencillo: se trata de no prolongar la aceleración más allá de cierto punto en algunas zonas —principalmente al final de las rectas— para ahorrar energía y asegurarse de tener suficiente hasta el final de la vuelta. "En las tandas de clasificación hacemos lift and coast, entre otras cosas", explicó Esteban Ocon durante un encuentro con los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Es muy nuevo. Pero, sinceramente, en el simulador me bastó un stint para hacerlo. De hecho, ahora lo que resulta bastante extraño es no hacerlo. Hemos pilotado mucho haciendo lift and coast [a lo largo de nuestra carrera] y estamos totalmente acostumbrados a este estilo de conducción".

Más tarde, en francés, explicó: "Hay un 50% de potencia térmica y un 50% eléctrica; comparado con 2025, cuando era aproximadamente 85/15. Pero la batería no aguanta toda la vuelta. La batería es demasiado pequeña, digamos, para terminar toda la vuelta. Así que hay mucha gestión con el pedal del acelerador durante la vuelta".

"Así que, en las vueltas de clasificación, tenemos que hacer lift and coast, es decir, soltar antes de llegar a la zona de frenada para recargar mejor la batería. Esa es la forma más rápida de pilotar. Así que es muy, muy diferente de todo lo que hemos aprendido cuando éramos más jóvenes en el karting".

"Si te quedas a fondo, pierdes mucho tiempo"

Esteban Ocon juge que le pilotage des F1 2026 n'est pas contre-nature. Photo de: Haas F1 Team

La novedad, por lo tanto, no es tanto el lift and coast —una práctica utilizada desde hace mucho tiempo, ya que también tiene virtudes en términos de ahorro de combustible, frenos, neumáticos y, en general, de toda la máquina— sino el hecho de que se integrará de forma mucho más sistemática en las vueltas más rápidas de un fin de semana de Gran Premio.

"Es lógico, porque si te quedas a fondo, pierdes mucho [tiempo], es como si tiraras del freno de mano al final de la recta, mientras que si sueltas el acelerador y sigues en rueda libre, eso no cuesta gran cosa", añadió Ocon.

"Así, da la impresión de ir más rápido cuando se suelta el acelerador. Así que sí, parece bastante natural, porque es así como vamos más rápido. Evidentemente, es muy diferente de lo normal, pero sí, al final me pareció bastante natural. Obviamente, esto es para Barcelona; veremos en otro circuito".

Mientras que, en la mente de muchos aficionados y observadores de la disciplina, la F1 debería ser sinónimo de ataque total de principio a fin de un Gran Premio —un imaginario nacido sobre todo en los años 2000, pero que en realidad no corresponde del todo a la historia de la disciplina, al menos en carrera, donde la gestión de la mecánica siempre ha sido un parámetro esencial—, 2026 parece añadir aún más gestión.

Cuando se le pregunta a Ocon "si sigue siendo Fórmula 1" en su opinión, el francés responde: "Creo que sí, porque siguen siendo los coches más rápidos del mundo. Si encuentran coches más rápidos en otras categorías, avísenme, pero no creo que sea el caso".

"Como pilotos, debemos optimizar las herramientas de las que disponemos para ir lo más rápido posible. Y si esta es la forma más rápida de dar una vuelta al circuito, entonces es lo que debemos hacer".

"Y cuando estás en el coche, es bastante sencillo, porque se siente que es la forma más rápida de hacer una vuelta. Puede que no sea la forma más rápida en todos los circuitos, pero al menos en Barcelona, era una ventaja para nosotros".

"Y, sí, por supuesto, levantar el pie no es algo que te enseñen cuando haces karting, levantar el pie justo antes de la curva para ir más rápido. Pero, sí, aun así era agradable de pilotar y seguía siendo un F1. Así es".