Ocon advierte que los pilotos tendrán que olvidar todo lo que saben con los coches 2026

El piloto de Haas Formula 1, Esteban Ocon, cree que los motores híbridos renovados de la serie significarán que los pilotos "podrán olvidar todo lo que hemos aprendido desde los karts sobre cómo ir rápido".

La F1 se encuentra al borde del mayor cambio de reglas en décadas, con una aerodinámica activa y un componente eléctrico mucho más e e en sus híbridos V6 turbo, lo que revolucionará la serie. Hasta ahora, el reglamento ha recibido críticas mixtas por parte de los pilotos que han probado sus nuevas máquinas en el simulador, aunque la primera indicación real se producirá cuando los coches salgan a la pista en Barcelona la semana que viene, seguida de dos pruebas oficiales en Baréin.

Pero tras probar su Haas VF-26 por primera vez en el mundo virtual antes de Navidad, Ocon afirma que los pilotos tendrán que reprogramar su mente para sacar el máximo partido al despliegue de energía de sus motores híbridos.

"Es una forma muy particular de conducir el coche. Habrá que gestionar mucho más el motor y el sistema híbrido", afirmó Ocon cuando Haas presentó el lunes su coche para 2026. "El coche en sí me pareció bastante bueno. El equilibrio era decente, aunque, por supuesto, era nuestra primera toma de contacto en el simulador, así que tenemos que ver cómo es en la realidad, pero el nivel de agarre era bueno.

Claramente, el mayor cambio es por parte del motor, y esa va a ser la clave para que estemos preparados. Es un reto emocionante y es una forma de conducir diferente a la anterior. Creo que podemos olvidar todo lo que hemos aprendido desde los karts sobre cómo ir rápido, pero será interesante aprender un nuevo estilo de conducción y, con suerte, encontrar la velocidad con él".

Haas VF-26 Foto: Haas F1 Team

Ocon, que se prepara para su novena temporada completa en la F1 y su segunda campaña con la escudería estadounidense, cree que la experiencia en diferentes épocas de la serie le será muy útil, ya que realizó su primera prueba de F1 con un coche Lotus con motor V8 en 2012.

"Sin duda, este es el mayor cambio de normativa al que me he enfrentado", afirmó. "La primera vez que piloté un coche de Fórmula 1 fue en la era V8, luego pasamos a un sistema híbrido, con el que piloté un día en Valencia y fui a Abu Dabi para la FP1. Probablemente fue un cambio similar al que nos enfrentaremos ahora, pero, como he dicho, tenemos que olvidar todo lo que ha pasado antes.

Tenemos que aprender todo de nuevo, así que creo que la experiencia ayuda a adaptarse rápidamente, pero tenemos que adaptarlo todo. Todos nuestros sentidos, cómo nos sentimos, tendremos que pensar mucho más mientras conducimos sobre qué hacer para ir más rápido. Es emocionante y va a ser interesante".

Haciéndose eco de los comentarios del jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, y otros, el piloto de 29 años espera que la jerarquía inicial en la primera carrera de 2026 en Australia sufra muchos cambios, dada la rápida mejora que se espera que encuentren los equipos.

"Diría que para la tercera o cuarta carrera tendremos alguna indicación, pero no será el orden definitivo, porque habrá mucho desarrollo, especialmente en este primer año", dijo el ganador del Gran Premio de Hungría de 2021. "Sin duda, vale la pena sumar todos los puntos que se puedan lo antes posible, pero incluso si no estamos exactamente donde queremos estar, todavía hay cosas que se pueden conseguir a mitad de temporada, cuando muchos equipos introducirán actualizaciones".