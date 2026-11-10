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Ocon agradece el apoyo tras dejar Haas y asegura que su pasión por correr sigue intacta

El francés, apartado por Haas en Ciudad de México, vuelve a hacerse oír mediante una publicación difundida hoy en sus páginas de redes sociales. Sus palabras dejan poco margen a la interpretación: quiere volver a competir pronto.

Giacomo Rauli

Publicado: 10 nov 2026, 17:07

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A una semana y media de haber sido bajado del auto, Esteban Ocon volvió a hacer sentir su voz. O más bien, envió una señal publicando unas cuantas frases, pero con un significado importante.

El piloto francés, apartado por Haas en pleno Gran Premio de la Ciudad de México, difundió una publicación en sus cuentas de las principales redes sociales.

Lo hizo para agradecer a quienes —tanto aficionados como gente del paddock— le han brindado su apoyo en estos días sin duda complejos para él, pero también para recordar a todos que no piensa rendirse.

"Hola a todos. Quería darles un gracias de corazón por todos los mensajes que he recibido. Su apoyo significa muchísimo para mí", se lee al inicio de la publicación.

"A los fans, a los colegas y a los excolegas que se tomaron un tiempo para escribirme, les estoy verdaderamente agradecido".

Tras los agradecimientos, Ocon dedicó unas breves líneas para dejar en claro que no desea abandonar el mundo del deporte motor. Su pasión por la disciplina en la que ha competido siempre permanece intacta e incluso podría decirse que es más fuerte tras los acontecimientos de la Ciudad de México.

"Mi amor por este deporte sigue más fuerte que nunca, y me siento muy agradecido de compartir esta pasión con tantos de ustedes".

"Gracias por su amabilidad y por sus palabras de aliento. Esteban".

En resumen, esto podría reflejar su intención de encontrar un asiento con miras a la próxima temporada. Sin embargo, como es sabido, las vacantes disponibles parecen inexistentes, al menos dentro de la Fórmula 1.

El Gran Circo parece seguir en el radar del piloto galo, quien podría asumir el rol de tercer piloto en alguna escudería con la esperanza de buscar un retorno a la parrilla en 2028.

Lo que sí es seguro es que no volverá a competir como titular en Haas. La relación con la escudería estadounidense venía deteriorada desde hacía tiempo y, desde semanas atrás, la estructura dirigida por Ayao Komatsu había anunciado que al término de 2026 los caminos con Ocon se separarían.

Posteriormente, la situación empeoró notablemente en México hasta detonar en su salida inmediata y la sustitución provisional por parte de Ryo Hirakawa. El japonés, favorecido en parte por la fortuna, logró sumar puntos de inmediato antes de ceder el asiento del VF-26 a Rafael Câmara.

El brasileño debutó ante su público finalizando la competencia en las últimas posiciones. No obstante, el resultado resulta secundario: el aprendizaje que logre acumular en los últimos compromisos del año le será de gran utilidad para el próximo ciclo, cuando afronte su primera temporada completa en la Fórmula 1 como piloto titular de Haas.

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