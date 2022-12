Ocon: Alonso me habría ganado por goleada, pero no fue el caso

Cargar reproductor de audio

Tras pasar las dos últimas temporadas como compañero de equipo de Fernando Alonso, es epoca de amor, perd´no ha rendido mal en esos dos años.

Tras una difícil temporada 2020, el francés comenzó a recuperarse, sin retroceder nunca -aunque exagerando a veces- en la lucha contra Alonso, y terminó la temporada 2022 por delante de su compañero de equipo -ayudado por los fallos mecánicos del bicampeón.

Ocon, que derrotó a un compañero de equipo por primera vez en su carrera, no escatimó defensas serias de Alonso por el camino, con su salida en el GP de Hungría en particular muy criticada.

En una entrevista exclusiva con RacingNews365.com, Ocon cree que él y Alonso han disfrutado juntos de dos temporadas llenas de éxitos.

"Por supuesto que no tengo tanta experiencia como Fernando, pero como todo el mundo siempre estoy aprendiendo algo nuevo, especialmente cuando tienes un nuevo compañero de equipo, puedes aprender mucho porque cada uno tiene una forma diferente de trabajar. Fue interesante trabajar con un campeón del mundo y ver lo que hace".

"Fernando está generalmente al tanto de todo, después de tres o dos paradas en boxes sabe exactamente dónde está y con quién está compitiendo. Siempre va dos pasos por delante de ti en ese aspecto".

"Este año en Bahréin fue la primera vez que hice tres pits en una carrera, y todavía me falta experiencia en dos paradas en boxes. Quiero estar al tanto de lo que ocurre en este tipo de retos".

"Espero que haya aprendido algo de mí, porque si sólo hubiera aprendido de él me habría ganado por goleada, que no es el caso. Fue bueno luchar contra alguien que puso el listón tan alto".

Piere Gasly, Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Alpine

El francés cree que su mayor reto durante la temporada que terminó fue ganar confianza durante el fin de semana, y su registro en clasificación da algunos datos saludables al respecto.

Ocon, que ha estado cerca de Alonso los sábados durante toda la temporada, se quedó a sólo 12-10 de su compañero de equipo a pesar de varios fallos en clasificación.

"He podido extender mi ritmo a lo largo del fin de semana y coger más confianza, me he sentido muy seguro durante toda la sesión de clasificación", dijo Ocon.

"La clasificación es siempre una cuestión de riesgo y recompensa: puedes arriesgar pronto, pero si es demasiado, no llegarás al último sector. Una vez en el último sector, se trata de no dejarse llevar por la presión. Me siento muy fuerte cuando llego".

No es ningún secreto que Ocon mantiene una enemistad con su futuro compañero de equipo, Pierre Gasly, que se remonta a sus días en los karts.

Coincidiendo con los comentarios de Gasly de que "hay mucha agua bajo el puente", Ocon no cree que vayan a tener ningún problema.

"No estoy preocupado por el año que viene, han pasado algunos años desde la última vez que Pierre y yo trabajamos juntos, creo que la última vez que hicimos algunos test juntos fue en GP2 en 2014", dijo Ocon.

"Entonces éramos jóvenes y ahora corremos juntos para un equipo de fábrica. Creo que hay una gran historia por escribir para el futuro y espero que podamos lograrlo juntos".