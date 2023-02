Ocon: El Alpine 2022 parece un "juguete" comparado con el A523

Cargar reproductor de audio

El nuevo monoplaza de Alpine para la temporada 2023 de Fórmula 1 fue mostrado el jueves en Londres, y a Esteban Ocon le brillaban los ojos. El nuevo monoplaza, bautizado como A523 en consonancia con su predecesor, se diferencia de éste en que cuenta con suspensión trasera pushrod y avances que ya le permiten estar bajo el peso mínimo, sin olvidar el trabajo realizado en la fiabilidad de la unidad de potencia.

"Es una buena evolución, comparado con el año pasado", dijo Ocon. "Soy un gran aficionado a la mecánica, me gusta mirar de cerca la carrocería, así como la suspensión, y estudiar cómo están hechas las piezas. Y si tengo que ser sincero, el coche de 2022 parecía un poco de juguete comparado con lo que tenemos ahora".

"Todo parece un auténtico coche de carreras, desde el nivel de detalle hasta la belleza de las piezas, pasando por el ahorro de peso y las soluciones en el habitáculo. Es muy impresionante, tengo que decirlo, todos los detalles, la forma en que se ensambla la carrocería y se fabrican todas las piezas”.

“En primer lugar, la fiabilidad tiene un lado positivo y, en segundo lugar, el equipo ha dado otro paso adelante, después del que dio de 2021 a 2022. Este es otro gran paso adelante para 2023. Veremos si se traduce en rendimiento, pero ya es un paso adelante. Eso es lo que puedo ver".

Alpine terminó cuarta en el campeonato de constructores el año pasado, pero nunca alcanzó el podio frente a la supremacía de Red Bull, Ferrari y Mercedes. Mientras que la marca con sede en Normandía aspira al título para 2025, su piloto espera acercarse a los tres primeros equipos este año.

"La diferencia del cuarto al tercer puesto en la clasificación de constructores es enorme, debería estar en 300 puntos [342 puntos, ed.]. Si podemos ser cuartos intentando estar mucho más cerca del tercero, quizás luchar por el tercero, estaremos en una dimensión completamente diferente con finales entre los cinco primeros, finales en el podio."

"Es un objetivo muy alto el que nos estamos marcando con este reglamento estable, pero tenemos que marcarnos ese objetivo. Somos muy ambiciosos, tenemos espíritu competitivo, eso es lo que queremos conseguir. Pero en la F1 puede pasar cualquier cosa. Y esperamos que haya sorpresas".

En cuanto a si el A523 es capaz de ganar carreras, Ocon se muestra cauto: "Siendo realistas, no creo que ese sea nuestro objetivo. Por supuesto, si el coche rinde magníficamente en Bahréin, podremos hablar de ello después. De momento no creo que sea realista, pero ya veremos. En la F1 puede haber sorpresas. Lo hemos visto en el pasado, no esperábamos que el Brawn fuera un coche ganador en 2009". Y aún menos se esperaba que el piloto de Alpine triunfara en el Gran Premio de Hungría de 2021.

Con información de Adam Cooper