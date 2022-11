Ocon: Alpine no necesitaba decirme qué hacer con Alonso

Cargar reproductor de audio

Ocon rodaba octavo en la cola del coche de seguridad, detrás de Sebastian Vettel y por delante de Alonso, que llevaba neumáticos nuevos. Antes de la reanudación, Alpine le dijo al piloto francés que no se centrara en Alonso y que "le dejara pasar fácil y limpiamente".

Así fue la conversación entre Alpine y Ocon en la carrera de Brasil

Ingeniero de Alpine: "Fernando tiene ventaja de los neumáticos sobre nosotros. No nos centremos en él. Concentrémonos en vencer a Vettel. Asegurémonos de que le dejamos pasar fácil y limpiamente, por favor. Si puedes confirmarlo, por favor".

Ocon: "Déjenme correr, en el momento [adecuado] lo haré, una vez que la situación se asiente un poco más. Podemos perderlo todo ahora en la reanudación".

Ingeniero de Alpine: "Esteban, no quiero que pelees con Fernando. ¿Está claro?"

Ocon: "Necesito pasar a Vettel ahora. No voy a luchar con Fernando".

Ingeniero de Alpine: "Está bien, puedes pasar a Vettel, pero no quiero que luches con Fernando. Mientras eso esté claro..."

La discusión suscitó gran interés, ya que se produjo justo un día después de que ambos chocaran dos veces en la primera vuelta de la carrera al sprint del viernes, lo cual terminó arruinando la carrera de ambos, y provocó que Alonso recibiera una penalización.

La reanudación de la carrera del domingo funcionó tal y como Ocon esperaba, adelantando a Vettel en la primera curva y dejando pasar a Alonso con seguridad en la siguiente vuelta. El español terminó quinto, mientras que Ocon fue octavo.

"Creo que no se ha entendido muy bien", dijo Ocon sobre la discusión por radio. "La gente pensaba que no quería dejar pasar a Fernando. He dicho que no, que no le dejo pasar en la reanudación (tras el SC). Iba a pasar a Seb. Y luego, una vez que la situación se arreglase, lo resolveríamos", aseguró.

"No iba a luchar. Iba a dejarlo pasar. Y eso es lo que hice. No podía retenerlo. Era muy rápido con el neumático blando. Y, obviamente, había puntos en juego para todo el equipo".

"Sabía lo que había, así que el equipo no necesitaba decirme qué hacer", recalcó.

Ambos pilotos fueron criticados por el jefe de equipo, Otmar Szafnauer, tras el doble choque de Alonso y Ocon en la carrera sprint. Pero, tras la carrera principal, el francés afirmó estar dispuesto a pasar página, señalando: "Creo que el equipo está contento hoy. Hoy es hoy, y ayer es ayer".

Sin embargo, Motorsport.com preguntó al piloto francés sobre si había arreglado las cosas con Alonso, a lo que respondió: "No, no hemos hablado".

Sin embargo, Ocon negó que hubiera alguna tensión con el bicampeón.

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"No, quiero decir que no fue demasiado agradable lo que dijo en los medios de comunicación", dijo Ocon. "Siempre le he tenido mucho respeto. Es una leyenda y le guardaré respeto siempre. Y sí, no importa lo que haya dicho [a la prensa]. Prefiero que hablemos nosotros".

Finalmente, se le preguntó a Ocon si el paso de Alonso a Aston Martin cambiaría su perspectiva sobre el asturiano, a lo que el francés respondió bromeando: "¡Me motiva aún más para ganarle el año que viene!".

Los 14 puntos conseguidos por Alpine en Brasil fueron de gran ayuda en la batalla con McLaren por el cuarto puesto en el campeonato de constructores, ya que ahora la escudería gala tiene una ventaja de 19 puntos.

"Estoy muy contento por el equipo. En general, creo que 14 puntos es un cambio de juego para nosotros en este momento, y sólo hay una carrera por delante. Llegaremos a Abu Dhabi con un gran colchón".

"Así que partiendo de donde estábamos, el coche era muy, muy rápido. Y sí, podemos estar contentos de haber probado dos estrategias diferentes. Una funcionó un poco mejor que la otra, pero nos cubrimos y ejecutamos ambas perfectamente".

"No podemos relajarnos. Vamos a tener que apretar como locos en la última ronda, pero está claro que ir con algunos puntos de ventaja nos quita un poco de presión", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!