Ocon arremete contra Alpine: "Yo hice mi trabajo, no el equipo"

¡El aire sigue caliente en Alpine! Dos semanas después del episodio del Gran Premio Mónaco cuando sus dos pilotos tuvieron un contacto y una semana después del anuncio del fin de la colaboración entre la escudería y Esteban Ocon, este último se mostró muy molesto tras el Gran Premio de Canadá, que terminó en décima posición para llevarse el último punto disponible el domingo.

Hay que decir que el piloto del número 31 tenía a tiro el noveno puesto al final de la carrera antes de ser adelantado en las últimas vueltas por su compañero Pierre Gasly. Más concretamente, recibió instrucciones de dejar pasar a su compañero de equipo, con el pretexto de que el número 10 podría presionar a Daniel Ricciardo.

Ocon no se tomó muy bien esta explicación, y no se anduvo con rodeos al hablar en Canal+ de Francia:"Tuvimos problemas de energía durante la carrera, pero no es grave. Deberíamos haber sido novenos al final. Cumplí con mi papel, que era respetar las instrucciones del equipo, como siempre he hecho de todos modos".

Esteban Ocon, Alpine A524 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Desgraciadamente, vemos la tendencia que va a seguir hasta el final del año", dijo, creyendo que ahora iba a ser tratado como un número 2. "Eso no está bien. Yo hice mi trabajo, no el equipo. Es triste que acabara así al final de la carrera".

"Al final, sí, claramente (estoy amargado), porque tuve una carrera en la que salí último, tomé todos los riesgos que necesitaba, tenía que terminar noveno y sumar dos puntos. Estoy contento de haber sumado puntos como equipo, pero habríamos sumado otros tantos si no hubiera dejado escapar a Pierre al final. No sé de dónde vino la decisión, pero hice mi trabajo y eso es lo más importante. El resto lo discutiremos internamente, como siempre".

El resultado significó el primer doble final en los puntos del equipo Alpine en lo que va de la temporada, y el primero desde el Gran Premio de Brasil de la pasada temporada, esto en medio de un complicado año para la escudería de Enstone, tanto dentro como fuera de la pista.