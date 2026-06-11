Ocon culpa a Checo Pérez por su choque con Bearman en Mónaco

Después del contacto entre Esteban Ocon y Oliver Bearman en la primera vuelta del Gran Premio de Mónaco, que dañó el alerón delantero del Haas F1 del británico, el francés atribuyó el origen de esta desafortunada situación al error de colocación de Sergio Pérez en la parrilla de salida.

El incidente se produjo en la horquilla del Loews, la curva más lenta del campeonato. Después de verse sorprendido por la frenada del RB de Arvid Lindblad, Ocon tuvo que evitar el contacto de urgencia pasando por la derecha. Detrás, Bearman intentó hacer lo mismo pero ya no tenía espacio, y por tanto vio cómo el extremo izquierdo de su alerón delantero tocaba el neumático trasero derecho del Haas con el número 31.

El incidente dañó el VF-26 del británico, que se vio obligado a pasar por boxes para cambiar el alerón y regresó último entre los pilotos aún en carrera.

Cuando se le preguntó a Ocon, este jueves en Barcelona ante los medios, entre ellos Motorsport.com, si había hablado de este incidente con Bearman, el ganador del GP de Hungría 2021 asintió. "Sí, hablamos de ello. No tenía ni idea de lo que había pasado hasta que algunos de ustedes me lo dijeron en la zona de entrevistas. No tenía ni idea. Y después, lo hablamos con Ollie."

"Todo está bien. Obviamente, no queremos que eso vuelva a ocurrir. Pero fue por el efecto del tráfico delante. Lindblad frenó, así que hice una maniobra de evasión. Me fui hacia el exterior, así que estaba por fuera. Y Ollie hizo exactamente la misma maniobra para pasar a mi derecha y a la de Lindblad."

"Pero simplemente no había espacio, así que golpeó la parte trasera de mi neumático. Y por desgracia, creo que en cualquier otro escenario, su alerón delantero no se habría roto. Por alguna razón, se rompió esa vez. Así que fue desafortunado, pero realmente no se podía hacer nada."

Sergio Pérez fue sancionado por los comisarios debido a una incorrecta colocación en la parrilla durante la primera largada. Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Aunque señala cierta fatalidad, Ocon considera no obstante que un elemento encendió la mecha desde la propia salida, a saber, la mala colocación en la parrilla de Sergio Pérez, inicialmente 18º.

Este último colocó de hecho su Cadillac en la 16ª posición que inicialmente debía ocupar el Audi de Gabriel Bortoleto, antes de que este se viera obligado a salir desde boxes debido a un problema técnico. Al hacerlo, el mexicano salió delante de Ocon en lugar de salir detrás.

"Creo que todo empezó por culpa de Pérez", prosigue Ocon."Como Pérez estaba en el lugar equivocado de la parrilla, se suponía que yo debía luchar con el coche que estaba delante. [Inicialmente,] se suponía que debía luchar con Bortoleto, pero como Bortoleto estaba fuera de carrera, tenía que luchar con el coche de delante [es decir, el Racing Bulls de Lindblad]."

"No se suponía que tuviera que pelear con Pérez desde la primera vuelta y encontrarme al lado de Ollie. Ahí es donde empezó todo este lío, en realidad. Si eso no hubiera ocurrido, creo que Ollie habría seguido [sin problemas] y que yo habría luchado con el coche de delante."

Llevado a precisar el sentido de la discusión con Bearman, Ocon añadió: "Fuimos muy francos el uno con el otro. Llegamos a la conclusión de que fue una pena y de que había que asegurarse de que todo el mundo ocupe el lugar correcto en esta maldita parrilla", dijo entre risas.

Molestias en los Libres 1

Esteban Ocon (Haas) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

No fue el único momento del fin de semana en el que Ocon y Bearman se vieron envueltos en una situación caliente en pista, ya que desde los Libres 1 ambos pilotos se estorbaron un poco, intercambiando entonces algunos dardos por radio. Para el francés, sin embargo, está claro que la responsabilidad recaía sobre todo en Haas.

"Creo que ustedes [los medios] le han dado a esta historia una importancia mucho mayor de la que realmente tenía. Todo salió bien. Lo hablamos y todo está bien. Son solo entrenamientos", comenzó.

"El problema es que es frustrante en el momento, porque es nuestro propio equipo y podemos colocar los coches en lugares distintos para evitar estorbarnos mutuamente. Esto ocurrió en varias ocasiones, lo cual no era ideal."