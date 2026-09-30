Esteban Ocon dejará Haas al final de la F1 2026

Esteban Ocon dejará oficialmente Haas al final de la campaña 2026 de Formula 1, con su sustituto aún por ser anunciado.

El piloto de 30 años se unió a la escudería estadounidense procedente de Alpine para 2025, pero unos 18 meses muy decepcionantes significan que el ganador de un gran premio dejará Haas después de solo dos temporadas.

Ocon pasó tanto 2025 como 2026 junto al joven Oliver Bearman, que fue novato el año pasado, pero ha sumado 45 puntos frente a los 61 del británico, por lo que este anuncio era esperado.

"Me gustaría agradecer a Esteban todo lo que ha aportado al equipo desde que se unió a nosotros en 2025", dijo el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu. "Su profesionalidad y compromiso han resultado valiosos mientras seguimos creciendo como organización.

"Juntos este año afrontamos el desafío de un gran cambio reglamentario, en el que la experiencia al volante y las aportaciones de Esteban fueron significativas, ya que hemos trabajado duro para desarrollar el VF-26 a lo largo de la temporada.

"Todavía queda mucha competición por delante y nuestro enfoque sigue siendo trabajar juntos para maximizar cada oportunidad hasta la última carrera del año".

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Ocon siempre había dejado claro que sus dificultades provenían de las inconsistencias del coche de Haas, un problema que le afectó más que a Bearman, argumentando que no era culpa de su pilotaje.

El problema ha mejorado últimamente para el francés, que sumó puntos en Bakú el pasado fin de semana, pero aún va por detrás de Bearman en clasificación, con un balance desfavorable de 13-6 frente a él en 2026.

Así que Ocon puede marcharse al final del año con lo que deberían ser 203 grandes premios disputados a su nombre, una victoria en Hungría en 2021 y cuatro podios, todos logrados con Alpine.

El francés dijo en redes sociales: "Mi etapa con Haas F1 llegará a su fin al final de la temporada 2026.

"Dejo este proyecto con la cabeza alta y orgulloso de mis actuaciones en lo que no siempre fueron las circunstancias más fáciles por diversas razones y factores fuera de mi control.

"Mi enfoque inmediato es el próximo fin de semana de carrera. Seguiré trabajando duro con el equipo, maximizando cada oportunidad y extrayendo cada ápice de rendimiento del coche.

"Todavía quedan muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante por mí y por mi equipo.

"Sigo motivado. Sigo con hambre. Esto no es en absoluto el final de mi carrera en Formula 1".

Su próximo paso aún no se conoce, ni tampoco su sustituto, aunque se entiende que el vigente campeón de Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, y el actual líder de F2, Rafael Camara, son los candidatos.

Ocon ocupa actualmente el 16º puesto en la clasificación de pilotos de 2026, tres posiciones por detrás de Bearman, con Haas séptimo en el campeonato de constructores después de 15 de 23 rondas.