Ocon asiste al estreno de "Spider-Man: Brand New Day" tras una colaboración especial en su casco

El piloto de Fórmula 1 de Haas, Esteban Ocon, asistió al estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, celebrando una colaboración oficial que le permitió lucir un casco de diseño exclusivo durante los Grandes Premios de Bélgica y Hungría.

Ocon, acompañado por su pareja, Flavy Barla, asistió a la proyección exclusiva previa al estreno mundial de la película el 31 de julio de 2026.

El piloto de 29 años fue fotografiado sosteniendo el casco mientras desfilaba por la alfombra roja del Odeon Luxe Leicester Square en Londres. Solo se produjeron tres cascos, y Ocon confirmó recientemente que uno de ellos sería para Tom Holland.

Ocon se unió a varias de las estrellas de la película y otras celebridades en el estreno, incluyendo a Tom Holland, Zendaya, Florence Pugh, Marisa Tomei, Myleene Klass, Laura Whitmore y Clara Amfo.

Holland, quien interpreta a Spider-Man/Peter Parker desde 2016, apareció en un video promocional junto a Ocon mientras el piloto de Haas presentaba el diseño especial. "Queríamos hacer algo genial, que se pareciera un poco a tu traje", dijo Ocon. "Tiene muchos detalles del traje, el logo de la película en la espalda y un Spider-Man".

Añadió: "Bueno, tengo una pequeña sorpresa. Con el estreno de la película, la usaré en dos carreras. Así que produciremos tres copias y te daré una".

Ocon entra ahora en el parón veraniego de la F1 tras una primera mitad complicada de la temporada 2026. Ocupa el puesto 17 en el campeonato de pilotos con tres puntos. Durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría, le preguntaron sobre su futuro con Haas. "Aún no hay nada que anunciar", dijo. "Por supuesto, el parón veraniego será bastante ajetreado. Ya veremos".

Cuando le preguntaron si Haas era su principal opción para el año que viene, añadió: "Siempre hay muchas opciones. De momento, primero hablaremos con el equipo. Llevo aquí dos años. Ayao [Komatsu] me convenció para venir. La primera conversación será con este equipo, sin duda".