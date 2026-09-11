Ocon: "Haas puede probar nuevos pilotos, pero los pilotos no son el problema"
Mientras su futuro en la F1 se vuelve incierto debido a su falta de rendimiento, Esteban Ocon insiste en que él no es el problema, y que el equipo lo sabe.
Esteban Ocon dice que "los pilotos no son el problema" en el equipo Haas de Fórmula 1, que atraviesa dificultades, con su futuro como piloto en el campeonato mundial en riesgo.
El VF-26 de Haas ha sufrido de inconsistencia en la forma en que rinde, algo que las últimas mejoras aerodinámicas introducidas en Monza no han solucionado, aunque Ocon las describió como "positivas".
Ocon ha rendido notablemente por debajo de su compañero de equipo Oliver Bearman en lo que va de temporada, tras haber sido superado 12 a 6 en clasificación y 18 a 3 en puntos, aunque esto último se debe en gran medida a lo realizado por el británico en los dos primeros grandes premios.
Desde el parón de abril, Ocon en realidad ha superado a Bearman 2-1 en puntos, mientras Haas perdía terreno gradualmente en la jerarquía de la parrilla. Pero en todos los grandes premios, el joven ha terminado solo una carrera por detrás del veterano: en Hungría.
Coincidentemente, esa fue una ronda en la que el problema de inconsistencia afectó a Bearman mientras Ocon no se vio afectado, aunque el francés cree que lo ha perjudicado en 10 de las 13 rondas disputadas hasta ahora este año.
"Esto es algo a lo que nos hemos enfrentado en lo que va de temporada", dijo Ocon. "Yo, Ayao [Komatsu, jefe de equipo] y Ollie somos muy conscientes de ello. Cuando pusimos los coches en un estado saludable en el que pueden rendir, rendimos como pilotos, como un lado del garaje.
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Ollie, la semana pasada, tenía un coche que ofrecía lo que esperábamos. Y en mi lado, no era así, pero eso fue muy diferente en Budapest, por ejemplo, donde él se enfrentó a estas dificultades.
"Somos conscientes de estas cosas. Este es nuestro enfoque total en esta etapa, intentar no tener estos problemas al comenzar el fin de semana, simplemente trabajar con normalidad con el coche. Se vuelve difícil una vez que vas persiguiendo un déficit, digamos, en términos de rendimiento. Esa es la situación en la que estamos.
"Pero eso no quita todo el buen trabajo que el equipo ha hecho en las carreras recientes. Han sido tres Q2 seguidas. Por supuesto, no es Q3. Pero siento que he extraído el máximo del coche que podía, y no quedó nada sobre la mesa.
"No es el resultado que queremos. Por supuesto, necesitamos más rendimiento para luchar por los puntos. Pero sigue siendo una satisfacción decir: ese era el coche que teníamos, quizá sacamos el máximo de lo que podía hacer, ahora tenemos que trabajar en esto y aquello. Y eso es lo que estamos haciendo. Y creo que hemos estado haciendo un trabajo bastante bueno de nuestro lado recientemente. Así que tenemos que seguir adelante".
Se entiende desde hace meses que el futuro de Ocon está en riesgo, y Haas probó a posibles sustitutos en un antiguo coche de F1 en Portimao hace dos semanas: concretamente el piloto reserva del equipo Ryo Hirakawa, el reserva de McLaren Leonardo Fornaroli y el junior de Ferrari Rafael Camara. Fornaroli es el vigente campeón de Fórmula 2, mientras que Camara está en la pelea por el título de este año.
Ocon restó importancia a la prueba y se mostró tajante en que los problemas actuales no se debían a él ni a Bearman.
Preguntado por sus negociaciones con Haas para 2027 y posibles conversaciones con otros equipos, el piloto que pronto cumplirá 30 años respondió: "Estamos manteniendo conversaciones, obviamente, sobre el futuro, en estas últimas semanas. Estoy convencido de venir a este proyecto con Ayao desde 2025. Por supuesto, las primeras conversaciones tienen que producirse con este equipo, y están ocurriendo ahora mismo.
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
"Pero sí, el equipo puede probar a todos los pilotos si quiere. Tenemos un programa TPC que es muy importante para nosotros. También es una especie de ingreso para nosotros.
"Pero está claro que dentro del equipo los pilotos no son el problema. Todos estamos empujando juntos en la misma dirección para intentar sacar más del coche. Y tanto yo como Ollie, cuando tenemos un coche capaz de rendir, lo hacemos.
"Y en este momento, todo en lo que estoy centrado es en sacar el máximo de lo que podemos hacer, solucionar los problemas del coche, aprender esta nueva pista y, ojalá, conseguir buenos resultados".
Haas acumula actualmente una racha de siete carreras sin puntos, igualando su peor registro desde la temporada 2021, que fue un año descartado para el equipo.
Fotos del GP de España de F1 - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
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