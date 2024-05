Por qué la reputación de Ocon de no jugar en equipo en F1 es real

El incidente, en el que Ocon trató de adelantarse a Gasly, resultó terminal para el primero, ya que su coche se elevó brevemente por los aires y causó daños que no pudieron ser reparados durante la bandera roja. El incidente también estuvo a punto de dejar fuera de carrera a Gasly, que sufrió un pinchazo y daños en la suspensión. Afortunadamente para el ex piloto de AlphaTauri, estos problemas se solucionaron durante la parada de 40 minutos.

Famin advirtió de "consecuencias" para Ocon, declarando a Canal+ que "la zambullida de Esteban estuvo completamente fuera de lugar, fue exactamente lo que no queríamos ver". Para un equipo que lucha por puntuar esta temporada, fue una maniobra que estuvo a punto de costarle un valioso décimo puesto.

Se cree que Alpine está estudiando sus opciones para asegurarse de que no se produzcan más enfrentamientos entre ambos pilotos. Esto podría ir desde un acuerdo entre los pilotos hasta dejar a Ocon en el banquillo durante al menos una carrera para dejar una marca.

El hecho de que Alpine y Famin estén incluso dispuestos a considerar "medidas drásticas" da una idea de lo mal que se han puesto las cosas entre sus dos pilotos. Siempre se supuso que asociar a Ocon y Gasly, dos pilotos con una relación de enemistad documentada desde hace mucho tiempo, siempre llegaría a las manos.

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine Foto de: Alpine

Su relación es un aspecto a tener en cuenta, pero también consolida una crítica a Ocon que le ha costado sacudirse en su etapa como piloto de F1: que le cuesta ser un jugador de equipo.

Después del impresionante debut de Ocon con Manor en 2016, se trasladó a Force India en 2017 para ser compañero de Sergio Pérez en el equipo. Aunque al principio su relación parecía armoniosa, dio un giro tras el Gran Premio de Canadá de ese año: Ocon sintió que Pérez debería haberlo dejado pasar para desafiar a Daniel Ricciardo, que estaba delante, mientras que Pérez afirmó que estaba tratando de presionar al australiano para que cometiera un error.

Dos semanas después, Ocon empujó a Pérez contra el muro en el Gran Premio de Azerbaiyán y dejó al mexicano fuera de combate: Pérez consideró que, tal y como se desarrolló la carrera, Force India podría haber tenido la oportunidad de conseguir su primera victoria.

Más tarde en la temporada, los dos volvieron a tocarse en Hungría, y luego dos veces en el Gran Premio de Bélgica: Pérez aceptó toda la culpa por el primer choque de ruedas en la carrera hacia Eau Rouge, pero sintió que Ocon había estado "demasiado al límite" en su choque de la vuelta 28 en la salida de La Source. Force India prohibió a los dos pilotos volver a competir durante el resto del año.

Sergio Perez, Force India y Esteban Ocon, Force India F1 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Esa regla se reinstauró después de su choque en Singapur 2018, cuando Ocon trató de barrer a Pérez por el exterior de la curva 3 - y de nuevo, los dos chocaron las ruedas. Ocon fue el que salió peor parado en ese caso, pero es difícil considerar otra pareja de compañeros de equipo compitiendo tan duro. Pérez admitió más tarde que él y Ocon nunca se habían llevado especialmente bien como compañeros de equipo.

No hubo ninguna oportunidad real de que Ocon llegara a las manos en la pista con Ricciardo en su año juntos como compañeros de equipo de Renault, en parte porque el australiano estaba mucho más adelante, pero hubo puntos de inflamación cuando Fernando Alonso se reincorporó al equipo para 2021.

Alonso mostró inicialmente su disposición a trabajar con Ocon en su primer año juntos en la transición del equipo al nombre de Alpine. El español se defendió notablemente de Lewis Hamilton para ayudar a Ocon a conseguir su primera victoria en F1 en Hungría, pero los papeles no se invirtieron al año siguiente: no vio con buenos ojos que su compañero de equipo le bloqueara en la salida de la edición 2022 de la carrera de Hungaroring.

El bicampeón ya estaba menos que satisfecho con la voluntad de Ocon de casi empujarlo contra el muro en Yeda, y cuando los dos lucharon durante la carrera sprint de Brasil, Ocon guió a su compañero de equipo fuera de la pista en Descida do Lago y Alonso se deslizó de lado en los bordillos. Alonso respondió con un intento de adelantamiento en la subida a la recta de salida y meta, pero lo hizo demasiado tarde y rompió su alerón delantero.

Aunque Alonso aceptó la culpa, se sintió agraviado por las defensas de Ocon durante todo el año. Cuando se le preguntó si iban a hablar después de la carrera de Brasil, Alonso respondió con dureza: "No, la verdad es que no, no hace falta. Una carrera más y se acabó, por fin".

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, y Fernando Alonso, Alpine F1 Team. Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Ahora, Ocon parece estar envuelto en otra mala relación intra-equipo, un tema que sigue persistiendo en su carrera en la F1. Queda por ver qué hará Famin, y es probable que rete a sus dos pilotos y les prohíba competir entre ellos si no pueden hacerlo con sensatez.

Si Ocon se queda en el banquillo, no sólo podría ser la sentencia de muerte para su etapa en Alpine, sino que también podría dejarlo fuera de la carrera por otros lugares de la parrilla. De los equipos con asientos disponibles, se sabe que Sauber y Haas están interesados, pero la percepción de que Ocon evita jugar el juego de equipo podría empezar a repeler su interés.

Ocon ha hablado anteriormente sobre no querer quedarse al margen del mercado de pilotos de 2025, como lo hizo en 2019. La clave para ello es demostrar que puede trabajar con Gasly y adoptar un enfoque más circunspecto durante el resto de la temporada. No necesita ir demasiado lejos y consentir completamente a su compañero de equipo, pero a veces, la discreción es la mejor parte del valor.

Enmendar las diferencias con Gasly sería un buen comienzo y, si consigue dar un giro y demostrar que pueden combinarse armoniosamente por el bien del equipo, Alpine podría sentirse lo suficientemente satisfecho como para mantenerlos a ambos. Si no, parece que Ocon es el piloto del que más posibilidades hay de deshacerse para 2025.