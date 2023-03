Explicación: la lluvia de penalizaciones para Ocon en Bahréin

Cargar reproductor de audio

De estar fuera de posición en el cajón de la parrilla de salida a no cumplir correctamente su posterior sanción, la carrera de Ocon fue de mal en peor cuando también recibió una infracción por exceso de velocidad en el pitlane.

Al final, la situación lo dejó fuera de los puntos, lógicamente, y provocó la decisión del equipo de terminar su carrera antes de tiempo.

El desarrollo de los acontecimientos

La secuencia de acontecimientos comenzó antes de la salida, cuando Ocon se alineó ligeramente fuera de posición en la parrilla.

Los comisarios consideraron que el neumático delantero derecho de Ocon estaba fuera de su cajón en la parrilla de salida, por lo que se le impuso una penalización de cinco segundos.

Pero, cuando entró a cumplir ese castigo en su primera parada en boxes, las cosas se torcieron cuando sus mecánicos de Alpine se pusieron a trabajar en su coche antes de que se cumpliera el tiempo de la sanción que había recibido.

En lugar de transcurrir los cinco segundos antes de que tocaran el coche, la FIA consideró que el primer mecánico se puso a trabajar después de 4,6 segundos, lo que supuso una infracción del reglamento. Esto le valió a Ocon una penalización de 10 segundos.

Al explicar cómo se produjo el error, el jefe del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, reveló que fue un sistema de cuenta regresiva el que falló al arrancar antes de que el coche se hubiera parado.

"Fue sólo un problema de sincronización", dijo. "Tenemos un sistema que hace una cuenta atrás en los oídos de los mecánicos para indicarles cuándo pueden arrancar. Y eso se desfasó cuatro décimas de segundo".

"El sistema inició la cuenta atrás 0,4 segundos antes. Tengo que ir a ver por qué ha ocurrido, pero deberíamos compensarlo para que empiece medio segundo más tarde. Ese medio segundo no nos va a matar".

Pero las cosas no terminaron ahí, porque Ocon se las arregló para recoger otra penalización de cinco segundos a la salida de boxes cuando se descubrió que había roto el límite de velocidad de 80 km/h por sólo 0,1 km/h.

Esta vez el error fue del piloto.

"Creo que estuvo apretó el botón del limitador de velocidad medio metro antes del final del pitlane", añadió Szafnauer.

"Eso es cosa del piloto. Tiene un limitador de velocidad en el pitlane y cuando cree que está fuera del pitlane, lo levanta y entonces te vas".

Errores raros

Las penalizaciones adicionales a las que se enfrentó Ocon lo relegaron a la parte trasera de la parrilla y, como los equipos siempre tienen en cuenta el kilometraje de los motores, finalmente se tomó la decisión de que se retire en boxes.

Aunque la cadena de acontecimientos fue muy frustrante tanto para el piloto como para el equipo, Szafnauer espera que haya servido de llamada de atención para ser muy preciso de ahora en adelante.

"Es muy, muy raro que este equipo cometa este tipo de errores operativos, como empezar a trabajar en el coche antes de tiempo", dijo.

"Nunca he visto que ocurriera aquí antes. Y tenemos buenos sistemas para que eso no ocurra, así que confío en que no volverá a pasar".

"Esteban al estar fuera de posición en la salida, aprenderá de eso. Así que creo que, operativamente, podemos esperar tener carreras tranquilas y sin problemas a partir de ahora".

