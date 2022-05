Ocon pide a Alpine "traer más cosas" para mejorar el coche

Cargar reproductor de audio

El paquete de mejoras del Alpine A522 parecía prometedor el viernes en Barcelona, pero el equipo tuvo una sesión de clasificación problemática en la que Esteban Ocon sólo pudo ubicarse en 12° y Fernando Alonso en 17° después de que un error de comunicación por radio comprometió su última tanda en la Q1.

En la carrera, Ocon realizó una impresionante remontada hasta la séptima posición, mientras que Alonso salía último tras montar una unidad de potencia nueva y, aun así, se las arregló para escalar posiciones hasta la novena plaza.

Ocon se mostró satisfecho con los progresos realizados por el equipo a lo largo del fin de semana con las actualizaciones.

"Estoy seguro de que estamos yendo en la dirección correcta con las mejoras que ponemos en el coche, parece que está funcionando", dijo cuando fue preguntado por Motorsport.com.

"Sabemos que los otros equipos también están progresando, y eso es lo que tenemos que vigilar”.

"Pero definitivamente necesitamos traer más cosas, porque la séptima posición está bien, pero no estamos donde queremos estar. Tenemos que apretar más para alcanzar a los Alfas que están delante de nosotros, y a los demás”.

"Creemos que hay mucho que revisar este fin de semana. Hemos tenido muy buenas conversaciones con el equipo, con Fernando, muy buenos debates”.

"Y tenemos bastantes direcciones que tenemos bastante claras, y que el equipo y nosotros tenemos que identificar exactamente, porque es difícil en este momento con este nuevo coche entenderlo todo. Pero hoy (lo del domingo) parece una victoria".

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

En cuanto al valor de los datos recogidos en la carrera, añadió: "Lo completamos todo básicamente. También hubo una diferencia entre las estrategias, porque Fernando tenía neumáticos nuevos al final, así que también eso nos sirve para realizar una comparación”.

Ocon señaló después de la clasificación en España que esperaba tener un mejor coche de carreras el domingo, y así fue.

"Lo fue, así que eso es muy positivo", dijo.

"Estoy muy contento con el resultado. Creo que volver a tener los dos coches en los puntos desde donde empezamos fue un poco inesperado, pero el ritmo en el primer stint fue fantástico".

"Adelanté a dos o tres coches desde la primera vuelta hasta la primera parada en boxes, y no había nada más que pudiéramos haber hecho mejor, porque Valtteri [Bottas] tenía demasiada velocidad”.

"Y a partir de ahí estuvimos luchando con Lando [Norris], que estaba bastante por detrás, pero también era rápido. Así que estoy muy contento, y un doblete de puntos para el equipo. Se lo merecen".

Ocon admitió que le sorprendió poder progresar tanto en el primer stint mientras otros parecían tener más problemas con sus neumáticos blandos.

"No me lo esperaba. Normalmente todos cuidan los neumáticos y demás y yo pensaba que en la primera vuelta me lo iba a tomar con calma, porque quizás eso es lo que están haciendo, y van a tener más ritmo después”.

"Pero todavía no tenían, estaban deslizando bastante. Así que pensé: ‘Vale, vamos’. Hicimos movimientos fáciles. Y entonces pensé, vamos a probar con Valtteri. Pero Valtteri tenía demasiado ritmo".