Ocon: Fue un placer conducir el Alpine con las mejoras

Alpine introdujo un suelo fuertemente modificado en Singapur a sabiendas de que cualquier ganancia no se maximizaría realmente en el trazado de Marina Bay.

Sin embargo, ese debut temprano permitió al equipo conocer la actualización y sacarle el máximo provecho en Suzuka, una pista con el tipo de curvas rápidas donde se esperaba que proporcionara un claro beneficio.

Con el cuarto puesto de Ocon, el mejor resultado de Alpine en la temporada, y el séptimo de su compañero de equipo, Fernando Alonso, que llegó a la par de Sebastian Vettel en la lucha por el sexto puesto, Alpine ha recuperado la cuarta posición en el campeonato de constructores, que ocupaba McLaren, con siete puntos de ventaja a falta de cuatro carreras.

"Creo que era cuestión de tiempo hasta que pudiéramos mostrar realmente de lo que es capaz el coche", dijo Ocon cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre las ventajas del nuevo suelo. "Hemos podido hacerlo este fin de semana en general: hemos sido rápidos en todas las condiciones".

"Ha sido increíble. Ha sido puro placer conducir el coche en la clasificación y en la carrera. Unas cuantas cosas que revisar, pero hemos puntuado, que era lo importante".

Ocon tuvo una carrera ocupada, pasando la mayor parte de ella defendiéndose del Mercedes de Lewis Hamilton, mientras intentaba gestionar sus neumáticos intermedios.

"Definitivamente fue difícil", dijo. "Estuve más pendiente de atrás que de adelante. Sabíamos que iba a ser difícil mantener a los Mercedes detrás. Pero lo hemos conseguido".

"Así que estoy muy, muy contento. Parecía que no íbamos a puntuar con estas condiciones, pero al final creo que es una buena tarde para nosotros".

Hablando después de la buena actuación del equipo en la clasificación de Suzuka, cuando Ocon se hizo con el quinto puesto en la parrilla y Alonso con el séptimo, el piloto español dijo que el coche se sentía tan bien como en toda la temporada, citando el GP de Bélgica como un punto alto anterior.

"Creo que éste y Spa", dijo cuando fue preguntado por Motorsport.com si el coche actualizado era el mejor del año. "Podría decirse que ambos circuitos son bastante similares en términos de eficiencia".

"Spa y Suzuka han sido nuestros mejores fines de semana hasta ahora en términos de rendimiento. Tenemos que ver qué hay detrás de este resultado".

"El coche se sintió muy bien todo el fin de semana, así que no sé si es el suelo que introdujimos en Singapur o no, pero no tuvimos ningún problema. Parecemos competitivos".

Respecto a la lucha con McLaren, dijo: "Creo que Singapur destacó porque allí hubo una gran pérdida de puntos. Pero creo que va a estar muy, muy apretado hasta Abu Dhabi".

