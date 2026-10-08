Ocon quiere seguir sí o sí en la F1, como titular o como reserva: "Aquí es donde pertenezco"

Esteban Ocon quiere continuar a toda costa su carrera en la Fórmula 1 incluso después de su ya confirmada salida del equipo Haas al final de la temporada 2026.

El francés de 30 años descarta sin dudarlo un cambio a otras categorías como el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) o categorías de monoplazas fuera de la F1, e incluso preferiría un puesto de piloto reserva.

Preguntado en la previa del Gran Premio de Singapur por posibles alternativas en otras categorías, Ocon se muestra inflexible: "Fórmula 1, eso es todo. Aquí es donde pertenezco. Quiero correr en la Fórmula 1 durante los próximos cinco a siete años. Eso es lo que quiero. Así que seguiré luchando por ello."

Para el futuro cercano, esa es la única opción que persigue, añade. Si no hubiera un asiento titular libre para el próximo año, preferiría renunciar por completo a competir antes que cambiarse a otra categoría. En cambio, sí puede imaginarse una pausa en la competición a cambio de un rol de reserva.

"Si no hay posibilidad de correr el próximo año, lo haría", explica en referencia a una labor como piloto de pruebas y reserva, como la que ya desempeñó en la temporada 2019 para Mercedes.

Sobre el estado actual de las negociaciones acerca de su futuro, Ocon se muestra tranquilo. Sigue trabajando en ello y manteniendo conversaciones. En cuanto haya noticias concretas, las anunciará, promete el francés.

Hasta entonces, todo su foco está en el trabajo en pista: "Creo que este año ya he hecho más de 100 adelantamientos, eso está bastante bien."

Como su coche actualmente no tiene el ritmo para luchar adelante, debe abrirse paso hacia delante a través del pelotón. "Sigamos exactamente así y continuemos luchando", pide.