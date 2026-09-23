Ocon se considera un "agente libre" mientras Haas decide sus pilotos para 2027

Esteban Ocon se declaró "agente libre", ya que Haas aún no ha anunciado su alineación de pilotos para la temporada 2027 de F1, pero no descartó la posibilidad de quedarse en el equipo.

Aunque el francés ha estado disfrutando de actuaciones mucho mejores últimamente, que en gran medida no han tenido recompensa porque el rendimiento de Haas se ha alejado de su forma de principio de temporada en la que sumaba puntos, el asiento de Ocon lleva tiempo bajo amenaza.

Haas ha estado utilizando su programa de pruebas de coches anteriores (TPC) para identificar a un posible compañero para Ollie Bearman la próxima temporada, con el junior de Ferrari Rafael Camara, el vigente campeón de F2 Leonardo Fornaroli y el actual reserva Ryo Hirakawa en la lista.

Ocon confirmó que estaba buscando otras opciones para 2027, mientras Haas sigue evaluando su dupla de pilotos para el próximo año. Han surgido rumores recientes que sugieren que el equipo se inclina por Camara —actual campeón de F3 y segundo en la clasificación de F2 de este año— para el próximo año, aunque el jefe del equipo, Ayao Komatsu, declaró durante el GP de España que tenía "quizá cinco" pilotos en consideración.

"Sí, en este momento definitivamente soy agente libre para el próximo año", declaró Ocon el miércoles en Bakú ante los medios, donde estuvo Motorsport.com.

"Hay cosas en discusión que están fuera de mi control y hay ciertos temas que están fuera de mi control. Así que seguiré empujando hasta el final del año y veremos cómo va".

Preguntado sobre si quedarse en Haas era una opción, Ocon se mantuvo reservado y respondió "ya veremos".

Ocon añadió que estaba satisfecho con sus actuaciones recientes, tras haber sufrido esta temporada con un coche inconsistente en las primeras fases del año.

No está claro si se trata de un problema de sensibilidad aerodinámica o de control de calidad de piezas; Komatsu ha sugerido que ambas podrían ser causas, y que el equipo sigue investigando el problema en cuestión.

Esteban Ocon, Haas Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Sabemos que ha sido un problema continuo", dijo. "Es tranquilizador que esté haciendo un buen trabajo. Obviamente, mi rendimiento no ha sido un problema este año.

"He rendido cada vez que he tenido el coche. Fui el último en puntuar en Mónaco. Estuve a punto de puntuar en Madrid. Ha habido muchas veces en las que he rendido cuando el coche rendía por debajo de lo esperado. Ha quedado claro.

"Todos en el equipo han estado siguiendo eso muy de cerca, intentando solucionar el problema. No nos hemos escondido de ello. Pero ha sido bastante decepcionante a veces, obviamente, tener este tipo de problemas".

A Bearman se le preguntó si se sentía preparado para dar un paso adelante como líder del equipo en caso de que Ocon se marchara, y el británico afirmó que había aprendido mucho de su compañero durante los casi dos años que han pasado juntos como compañeros de equipo.

Señaló los comentarios de Ocon en la sala de ingeniería como algo de lo que se había inspirado, junto con sus propias mejoras en el rendimiento en pista.

"He estado aquí durante, bueno, este es mi segundo año conduciendo como piloto a tiempo completo, pero también estuve un año como reserva para Haas, también hice algunas carreras y FP1 el año anterior, incluso en 2023 hice mi primera FP1. Así que tengo un nivel de experiencia realmente bueno con el equipo", dijo Bearman.

"Siento que he mejorado mucho en términos de mi rendimiento en pista, pero también en cómo describo lo que siento en el coche y cosas así. Y eso es algo de lo que ciertamente aprendí mucho de alguien con mucha experiencia como Esteban. Así que, en ese sentido, ha sido un aprendizaje realmente bueno para mí.

"Incluso si comparo mis comentarios con los de hace 12 meses, no estoy seguro de que hubiera tenido la confianza para simplemente confiar en mis propios comentarios. Pero siento que he dado un buen paso en ese aspecto, y es simplemente un proceso normal de aprendizaje, en realidad".