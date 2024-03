Ocon se sincera: "Tenía el peso de mi familia sobre los hombros"

Ocon , de voz suave y carácter afable fuera de la acción, se ha forjado una reputación bastante diferente entre sus compañeros cuando se pone a trabajar.

El piloto de 27 años es conocido por su actitud directa, sin rodeos ni compromisos, ya sea con sus compañeros de equipo, con sus jefes o luchando contra sus rivales.

Fórmula 1, esta actitud lo ha ayudado a llegar a la máxima categoría y a sobrevivir en un mundo cruel. En un extenso artículo publicado en el En su octava temporada en la, esta actitud lo ha ayudado a llegar a la máxima categoría y a sobrevivir en un mundo cruel. En un extenso artículo publicado en el número de abril de GP Racing , Ocon explica cómo los sacrificios de su familia para que él llegara a la F1 formaron su actitud.

La familia de Ocon vendió su casa para financiar su carrera en los karts, viviendo en la carretera mientras acumulaban 30.000 km al año viajando con su hijo a eventos de karting por toda Europa en una casa rodante.

"Durante ese tiempo cambiamos dos cajas de cambios. Creo que cambiamos tres juegos de neumáticos en la caravana, porque llevábamos todo el equipo de karting y el desgaste era muy grande", cuenta.

"Una anécdota curiosa: una vez nos paró la policía, pesaron la caravana y la furgoneta y nos dijeron: 'Tenemos un problema. Pesan dos toneladas y media de más".

"Querían ponernos una multa enorme, así que intentamos explicarles que esta es nuestra vida, esto es lo que intentamos hacer. Y lo entendieron y nos dejaron marchar".

"Eso fue, sí... un poco extremo. Pero mi padre estaba tan seguro de que tenía algo que era imposible que pasara desapercibido".

Esteban Ocon durante su campaña en la F3 europea en la que ganó el título en 2014

Ocon cree que esa experiencia formativa sigue siendo la columna vertebral de su tenacidad en la F1, que quedó patente cuando se enfrentó a Sergio Pérez en Racing Point o a Fernando Alonso en Alpine

"Sí, creo que es una valoración justa. Y por eso quizá no le guste a todo el mundo, al principio", dijo.

"Pero cuando hay que decir algo, sobre todo en Fórmula 1, hay que decirlo. Aquí no tenemos tiempo que perder, así que es importante ser directo".

"Quizá a veces soy demasiado directo, pero bueno... no voy a dejar pasar nada después de haber trabajado tan duro para llegar donde estoy. No quiero que nadie me coma vivo, ya sea un jefe de equipo, un director de equipo o un campeón del mundo".

"Tuve el peso de mi familia sobre mis hombros desde muy joven. Y no lo digo para buscar lástima: valió la pena intentarlo y conseguimos acabar donde queríamos, y ahora todo va bien".

"Pero está claro que tuve que lidiar con este tipo de presiones, tuve que ser duro cuando importaba, y tuve que ser escuchado cuando la gente no escuchaba necesariamente, o no estaba convencida".

GP Racing, que sale a la venta esta semana. Lee la entrevista completa con Esteban Ocon, en la que explica por qué pasa los inviernos entrenando en un castillo medieval y cómo afronta estar atrapado en la parte media de la parrilla, en el número de abril de

