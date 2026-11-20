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Oficial: F1 regresará a los motores V8 a partir del 2030, así lo informa la FIA

La Federación Internacional ha emitido un comunicado en el que oficializa el adelanto de un año del nuevo reglamento. Por el momento existen las bases de un acuerdo, pero las normas más precisas serán promulgadas por el Consejo Mundial de Shanghai el próximo mes, dado que aún quedan algunos detalles por revisar.

Franco Nugnes

Editado: 20 nov 2026, 18:57

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La Federación Internacional emitió el viernes un comunicado en el que se especifican los puntos principales del acuerdo: "El objetivo principal es crear una unidad de potencia decididamente menos compleja, más ligera y económica que las actuales. Se caracterizará por una hibridación limitada y por tecnologías pertinentes y sostenibles, con el objetivo de favorecer una competición más orientada al ataque y ofrecer un sonido capaz de entusiasmar a los aficionados".

"Además, el plan prevé combinar este motor V8 con un chasis más ligero y ágil, que ponga mayor énfasis en la habilidad del piloto y favorezca los duelos cerrados en pista. El siguiente paso consistirá en presentar un marco reglamentario definitivo para 2030 con motivo de la reunión del Consejo Mundial de la FIA, que se celebrará el mes próximo en Shanghái".

Motore V8

Foto di: Franco Nugnes

"Los miembros de la Comisión de F1 expresaron además su opinión favorable a la conclusión del ciclo reglamentario actual en 2029, abriendo el camino al nuevo reglamento basado en motores V8 a partir de 2030, siempre que los fabricantes de motores estén de acuerdo con dichas modificaciones".

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, añadió: "Este acuerdo marca un hito significativo en la definición del futuro de la Fórmula 1. Desde el principio, he sido claro en mi ambición de ofrecer un deporte que sea más competitivo y más emocionante para nuestros aficionados, manteniéndonos al mismo tiempo a la vanguardia en innovación y sostenibilidad".

Mohammed Ben Sulayem, presidente FIA

Foto di: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

"El regreso de los motores V8 representa una oportunidad para reconectar con el ADN de este Campeonato, trayendo de vuelta el sonido, la emoción y las carreras puras que se aman en todo el mundo. Nuestra visión es clara: autos más ligeros, simples y asequibles que pongan la habilidad del piloto en el corazón de la competencia", señaló el directivo.

"Quiero agradecer a todos los involucrados por su colaboración. Este es un paso importante hacia adelante y demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos para ofrecer el mejor futuro posible para nuestro deporte", concluyó.

El comunicado confirma la arquitectura de 8 cilindros y la cilindrada de 2,1 litros, mientras que para todo lo demás habrá que esperar a nuevos datos que, evidentemente, aún están en discusión en cuanto al alcance del turbo y de la parte híbrida, además de que todos los cambios reglamentarios quedan sujetos a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA (WMSC).

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