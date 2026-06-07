Oficial: Sanción a Checo Pérez tras el GP de Mónaco y pierde el punto histórico de Cadillac
Los comisarios tomaron la decisión de sancionar a Sergio Pérez tras la carrera y, con ello, pierde el punto de la carrera.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images
Las esperanzas de la escudería Cadillac de consumar una jornada histórica en el Gran Premio de Mónaco se han desvanecido en los escritorios luego de que, a pesar del optimismo de Sergio Pérez de que no sería sancionado por los comisarios, las autoridades de la carrera sí decidieron penalizarlo.
Los comisarios de la FIA impusieron 10 segundos de sanción a Checo Pérez provocando que pierda de forma definitiva la unidad que significaba el primer punto de la escudería americana en la Fórmula 1, beneficiando directamente a Fernando Alonso y Aston Martin quienes logran su primer punto del año.
El castigo se derivó del caótico procedimiento de reinicio tras la bandera roja provocada por el asfalto desprendido. Aunque el piloto tapatío argumentó en el paddock que “analizamos la situación desde diferentes ángulos, es difícil demostrarlo desde uno solo”, la evaluación técnica de los comisarios fue diferente.
La penalización sepulta una carrera de supervivencia donde el mexicano sorteó vibraciones y fallas críticas de frenos que obligaron al abandono de su compañero Valtteri Bottas. Ante el calvario, Pérez había rescatado el domingo señalando que “la carrera nos dio una nueva oportunidad y la aprovechamos”; señalando que confiaba en el criterio de los comisarios.
Explicación completa de la FIA sobre la sanción a Sergio Pérez
En un comunicado, la FIA dijo sobre la sanción a Checo Pérez.
“Los Comisarios escucharon al piloto del Auto 11 (Sergio Pérez), al representante del equipo y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/mariscales, evidencia de video y video desde el interior del auto.
"La evidencia de video mostró claramente que la rueda delantera derecha del Auto 11 estaba fuera del cajón de salida. Se aplica la penalización estándar.
"Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios".
Esta situación deja a Cadillac sin su primer punto en la historia, un hito que consiguieron al menos por unas horas en apenas su sexta carrera, pero que ahora tendrá que esperar.
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Los resultados oficiales del GP de Mónaco tras la sanción a Checo Pérez
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