Oliver Bearman habla de sus opciones para el 2027, ¿Red Bull en la mira?

Oliver Bearman es uno de los jóvenes talentos más prometedores de la Fórmula 1. Sin embargo, aunque el británico de 21 años, que actualmente pilota para Haas, ya está estrechamente vinculado a Ferrari como piloto junior, el camino hacia su ansiado asiento fijo en la Scuderia el próximo año sigue bloqueado.

Esto se debe a que Charles Leclerc extendió recientemente su contrato a largo plazo con el equipo italiano, y Lewis Hamilton está experimentando un resurgimiento tras su sorprendente victoria en Barcelona. Esto significa que Bearman probablemente tendrá que esperar al menos un año más para tener su oportunidad en el codiciado habitáculo de Ferrari.

¿Es esta razón suficiente para empezar a buscar alternativas? Según el comentarista de Sky Sports F1, David Croft, Red Bull está siguiendo muy de cerca a Bearman. El equipo podría considerar al británico como un posible sucesor de Max Verstappen, en caso de que el neerlandés abandone el equipo después de esta temporada.

Bearman, sin embargo, se muestra tranquilo. “En primer lugar, es muy halagador escuchar algo así en relación con un equipo tan exitoso como Red Bull”, dijo el británico antes del Gran Premio de Bélgica. “Y es agradable que se me vincule con ellos, aunque solo sean rumores”.

Ralf Schumacher: Bearman sería “mi primera opción”

Sin embargo, la teoría no es del todo improbable: “Tiene un gran potencial y la cabeza bien amueblada, es simpático y, en mi opinión, merece una oportunidad en un buen coche”, elogió el experto Ralf Schumacher en el podcast de Sky, Backstage Pit Lane, viendo a Bearman como una sólida alternativa a Verstappen.

“Si fuera posible ficharlo, mi primera opción sería Oliver Bearman, si creen que no pueden confiar en [Isack] Hadjar. Yo, personalmente, diría que sí pueden confiar en él”. El problema: Bearman tiene contrato con Ferrari.

El británico forma parte de la Academia de Pilotos de Ferrari desde 2022 y ha estado estrechamente vinculado a la Scuderia desde entonces, incluyendo una carrera como sustituto del enfermo Carlos Sainz en Arabia Saudí en 2024. “La única pregunta es por qué Ferrari lo dejaría ir; me resulta incomprensible”, afirma Schumacher.

“Si Hamilton solo pilota un año más, entonces la pregunta es por qué dejarían escapar semejante joya”. De hecho, actualmente hay pocos indicios de que Ferrari vaya a dejar marchar a su joven piloto. Y el propio Bearman no oculta que, idealmente, su futuro está en Ferrari, aunque ahora mismo no lo parezca.

La única pregunta es por qué Ferrari lo dejaría ir; me resulta incomprensible.

Bearman "aún no tiene contrato para el año que viene".

"Bueno, eso espero", dice el actual piloto de Haas. "Digámoslo así: no tengo la última palabra. Pero Ferrari confió en mí desde el principio de mi etapa en la Fórmula 3 y me dio este coche también para 2024. De hecho, gracias a ellos estoy aquí ahora".

"Ahora mismo, disfruto de mi trabajo en Haas. Y cuanto más rápido sea ahora, más fácil será para mí en el futuro", añade Bearman, revelando: "Por el momento, no tengo contrato para el año que viene. Así que, por decirlo de alguna manera, sigo sin saber nada".

¿Significa esto que Bearman está completamente libre para la temporada 2027 y podría tomar cualquier camino, incluso ir a Red Bull? "No, no he dicho eso", indica el británico, sugiriendo que la conexión con Ferrari aparentemente continúa el año que viene, y que solo queda por resolver la cuestión de un posible asiento para 2027.

"Por el momento, disfruto de mi trabajo en Haas. Y cuanto más rápido sea ahora, más fácil me resultará en el futuro", añade Bearman, revelando: "Actualmente, no tengo contrato para el año que viene. Así que, por así decirlo, sigo sin saber nada". Bearman ha desmentido las especulaciones sobre un posible fichaje por Red Bull. "Son solo rumores", reiteró el joven piloto de Ferrari, "y estoy totalmente centrado en mi trabajo actual aquí en Haas".